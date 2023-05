L’arbitre assistant vidéo suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Après chaque week-end, nous examinons les incidents majeurs, pour examiner et expliquer le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Dans la revue VAR de cette semaine : Yerry Mina d’Everton aurait-il dû être expulsé pour avoir « mordu » Dominic Solanke de l’AFC Bournemouth ? Brentford s’est-il vu refuser un penalty contre Manchester City? Et Chelsea aurait-il dû recevoir un coup de pied tardif contre Newcastle United?

Carton rouge possible : Mina sur Solanke

Ce qui s’est passé: À la 69e minute, Dominic Solanke s’est impliqué dans une altercation avec le gardien d’Everton Jordan Pickford sur la ligne de but. Cela a entraîné une mêlée impliquant un certain nombre de joueurs, le défenseur d’Everton Yerry Mina s’affrontant avec l’attaquant de Bournemouth à l’intérieur du but. L’arbitre Stuart Attwell a réservé Pickford et Solanke, ainsi qu’Adam Smith pour dissidence, mais n’a pris aucune mesure contre Mina – bien que le VAR, Michael Oliver, ait pu le vérifier.

Décision VAR : Pas de carton rouge.

Yerry Mina se dirige vers Dominic Solanke. Bbc

Examen VAR : Solanke a baissé sa chemise pour montrer à Attwell une marque sur sa poitrine, mais il n’y avait aucune chance que l’arbitre puisse voir correctement l’incident lui-même. Il s’agit alors pour le VAR de trouver la preuve d’une faute digne d’un carton rouge.

Mina penche la tête vers le corps de Solanke, mais il n’y a rien dans les rediffusions – que ce soit sous l’angle de la télévision habituelle ou celui dans le but – qui suggère une morsure. Peut-être que le défenseur d’Everton a mordu la poitrine de Solanke pendant la bagarre, mais rien ne prouve que l’international colombien ait commis un carton rouge.

Il n’y avait aucune preuve d’une morsure de Yerry Mina, qui a attrapé Dominic Solanke et a peut-être causé la marque sur sa poitrine de cette façon. Bbc

Pénalité possible : défi Gomez sur Mee

Ce qui s’est passé: Le premier de deux penaltys en succession rapide à la 54e minute, tous deux impliquant Ben Mee. Lors du premier incident, Kalvin Phillips a tenté de détourner le ballon de la tête, mais il est sorti de son épaule et est tombé vers Mee; le joueur de Brentford est tombé au sol sous un défi de Sergio Gomez.

Décision VAR : Pas de pénalité.





Examen VAR : Nous avons vu ce genre d’incident à plusieurs reprises en Premier League cette saison, et si l’arbitre n’a accordé aucune faute, la VAR n’est pas intervenue.

Mee et Gomez ont tous deux contesté une balle rebondissante qui n’était sous le contrôle d’aucun des joueurs, et bien que le joueur de Brentford ait pu toucher la balle en premier, cela ne serait pas considéré comme une erreur claire et évidente à ne pas donner. la penalité.

Ben Mee et Sergio Gomez vont chercher le ballon en même temps. Bbc

D’autres exemples similaires incluent le défi lancé par Marcos Senesi de Bournemouth sur Takehiro Tomiyasu d’Arsenal, et le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes qui va au sol lorsqu’il défie avec le défenseur de Newcastle. Fabien Scher. Le comité indépendant des incidents clés, qui évalue tous les incidents survenus dans les jours suivant un match, a convenu que ces deux incidents n’étaient pas des pénalités VAR et fera de même avec Mee également.

Marcos Senesi et Takehiro Tomiyasu vont chercher le ballon en même temps, sans pénalité VAR accordée. FC Arsenal

Sanction possible : Handball de Lewis

Ce qui s’est passé: Brentford a ramené le ballon dans la surface via Vitaly Janelt à Mee, et alors que ce dernier tentait d’aider le ballon vers le but, il a touché le bras du défenseur de Manchester City Rico Lewis. Le ballon perdu est tombé sur Ethan Pinnock, qui a vu son tir arrêté par Ederson, et l’arbitre John Brooks a alors donné une faute sur le gardien. Mee a immédiatement demandé une pénalité, que le VAR, Darren Bond, a ensuite vérifiée.

Décision VAR : Pas de pénalité.





Examen VAR : Un cas clair de Lewis mettant son bras au sol pour soutenir son corps, ce qui est l’une des principales exemptions de la loi sur le handball. Si Lewis avait déplacé son bras sur la trajectoire du ballon d’une manière qui visait manifestement à arrêter sa trajectoire, le VAR aurait pu accorder un penalty.

Le ballon touche le bras de Rico Lewis alors qu’il tombe au sol. Bbc

Nous avons deux très bonnes études de cas à ce sujet. Tout d’abord, le penalty de handball que West Ham United voulait contre Liverpool lorsque Thiago a arrêté le ballon avec son bras de la même manière. Le comité indépendant des incidents clés a jugé que l’arbitre et le VAR avaient raison de ne pas donner de pénalité.

Le ballon touche le bras du milieu de terrain de Liverpool Thiago alors qu’il allait au sol. Bbc

L’autre comparaison est le penalty non accordé à Chelsea face à West Ham, alors que Tomás Soucek a arrêté un tir de Conor Gallagher avec son bras d’appui. La différence dans ce deuxième cas était que Soucek a déplacé sa main gauche dans la trajectoire de la balle avec une paume ouverte, clairement un mouvement délibéré pour arrêter la trajectoire de la balle. Le Panel indépendant a déclaré que celui-ci aurait dû être un coup de pied.

Tomas Soucek aurait dû être pénalisé pour un handball délibéré face à Chelsea. Bbc

La demande de pénalité de Lewis correspond à celle de Thiago, et le VAR a eu raison de ne pas conseiller une révision des pénalités.

Possible but refusé : Trippier handball

Ce qui s’est passé: Chelsea a égalisé à la 27e minute lorsque le tir de Raheem Sterling a été repoussé sur la ligne par Fabian Schar, mais le ballon est entré dans le but du bras de Kieran Trippier.

Décision VAR : L’objectif se tient.





Examen VAR : Rien à voir pour le VAR, mais l’une des bizarreries de la loi moderne sur le handball. Bien qu’il s’agisse d’une infraction automatique pour un joueur attaquant de marquer un but avec son bras / sa main, ce n’est pas le cas si le ballon entre dans le filet d’un joueur défenseur – et le but compte.

Le ballon entre dans la main de Kieran Trippier pour le but égalisateur. Bbc

Sanction possible : Handball par Burn

Ce qui s’est passé: À la 78e minute, Sterling a réussi un tir au but et le ballon est sorti du bras du défenseur de Newcastle Dan Burn. Les joueurs de Chelsea ont fait appel pour un penalty, mais l’arbitre Jarred Gillett a ignoré les réclamations. Le VAR, Peter Bankes, a vérifié un éventuel coup de pied.

Décision VAR : Pas de pénalité.

Le ballon touche la main de Dan Burn sur le tir de Raheem Sterling. Bbc

Examen VAR : La clé de cette décision pour le VAR est que Burn retire son bras de la trajectoire du ballon. C’est l’une des exemptions contre une infraction au handball qui devrait être prise en compte.

Le bras gauche de Burn n’est pas étendu hors de son corps et il essaie clairement de le sortir de la trajectoire du ballon lorsque le ballon le frappe.

Dan Burn tentait de rétracter son bras lorsqu’il a été touché par le ballon et l’a placé derrière son dos. Bbc

