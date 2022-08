L’examen s’intensifie sur les propriétaires américains après la dernière humiliation du géant anglais

La famille Glazer fait depuis longtemps l’objet de protestations de la part des fans en colère de Manchester United

Les propriétaires controversés de Manchester United, la famille Glazer, ont aspiré environ 1,1 milliard de livres sterling (1,33 milliard de dollars) du club de Premier League depuis sa prise de fonction en 2005, selon un fil Twitter détaillant les finances du club.

Compte tenu du début terne des Red Devils pour la saison 2022/2023 qui a contenu des défaites humiliantes contre Brentford et Brighton, la propriété américaine du club a fait l’objet d’une surveillance accrue avec des manifestations qui ont eu lieu avant le premier match à domicile de l’équipe.

Sur les réseaux sociaux, le compte financier respecté du football Swiss Ramble a mis en place un fil de discussion sur l’ampleur du travail des Glazers au club mancunien, comme il l’a fait par le passé avec la crise financière du FC Barcelone.

Swiss Ramble estime que depuis qu’ils ont repris les rênes, les Glazers ont retiré (1,33 milliard de dollars) de l’équipe d’Old Trafford, dont 743 millions de livres sterling (900 millions de dollars) en paiements d’intérêts sur l’argent qu’ils ont emprunté pour acheter le club.

Un autre 147 millions de livres sterling (178 millions de dollars) est constitué de remboursements de dettes, tandis que les Glazers se seraient également servis de dividendes de 166 millions de livres sterling (201 millions de dollars), dont 133 millions de livres sterling (161 millions de dollars) au cours de la dernière décennie seulement.

United est le seul club à verser des dividendes à ses actionnaires, note-t-on, et les administrateurs ont également reçu 55 millions de livres sterling (66,5 millions de dollars) sur la montre des Glazers tandis que 23 millions de livres supplémentaires (27,8 millions de dollars) ont quitté le club en « gestion ». frais”.

En rassemblant ces éléments, j’estime que les Glazers ont retiré 1,1 milliard de livres sterling de #MUFC (intérêts 743 M £, remboursements de la dette 147 M £, dividendes 166 M £, rémunération des administrateurs 55 M £ et frais de gestion 23 M £). Le coût total pour United s’élève à 1,6 milliard de livres sterling si les ventes d’actions de 465 millions de livres sterling sont incluses. pic.twitter.com/5EfthOfKPs — Randonnée Suisse (@SwissRamble) 16 août 2022

#MUFC sont le seul club de Premier League à verser des dividendes à leurs actionnaires, principalement les Glazers. Depuis 2016, ils ont payé 166 millions de livres sterling, soit une moyenne de 22 millions de livres sterling par an. Remarque: le paiement élevé de 33 millions de livres sterling en 2021/22 inclus, dont 11 millions de livres sterling retardés à partir de 2020/21. pic.twitter.com/iVdTC0u3F6 — Randonnée Suisse (@SwissRamble) 16 août 2022

Au cours des dix dernières années, les dépenses de United n’ont pas une seule fois dépassé l’argent qui a été apporté au club, affirme-t-on.

Alors que les défenseurs des Glazers, ou ceux qui cherchent à blâmer les joueurs et les managers sous-performants pour le fait que le club n’a pas remporté l’élite anglaise depuis 2013, soulignent le fait que 1,4 milliard de livres sterling (1,7 milliard de dollars) ont été dépensés en transferts. pendant cette période, c’est l’argent qui a été généré par les revenus plutôt que par les dépenses des propriétaires.

Les 154 millions de livres sterling (186 millions de dollars) de dividendes et de rachat d’actions retirés du club par les Glazers au cours des 10 dernières années sont supérieurs à ceux observés ailleurs dans tout autre club de Premier League, et doivent également être comparés aux 684 millions de livres sterling. (827 millions de dollars) que les propriétaires des rivaux de Manchester City ont injecté dans les géants de l’Etihad en route vers six titres de Premier League.

Lorsque Roman Abramovich était toujours aux commandes, il a collecté 516 millions de livres sterling (624 millions de livres sterling) de son propre argent pour aider Chelsea à remporter une paire de couronnes de la Ligue des champions, et même Aston Villa, beaucoup plus petite, a vu 506 millions de livres sterling (612 millions de dollars) venir dans.

Les apologistes des vitriers souligneront #MUFC des dépenses de transfert massives, qui représentent 1,4 milliard de livres sterling depuis 2012. De plus, 850 millions de livres sterling au cours des 5 dernières années n’ont été dépassées que par #MCFC & #CFC (les deux 992 millions de livres sterling), mais le fait est que c’est de l’argent que le club a généré, non fourni par les propriétaires. pic.twitter.com/IijgjBru3Y — Randonnée Suisse (@SwissRamble) 16 août 2022

En fait, au cours des 10 dernières années, aucun propriétaire de la Premier League n’a retiré plus d’argent que les Glazers n’en ont fait à #MUFC avec 154 M£ (dividendes 133 M£, rachat d’actions 21 M£). À l’opposé, certains propriétaires ont investi des fonds importants : #MCFC 684 millions de livres sterling, #CFC 516 millions de livres sterling et #AVFC 506 millions de livres sterling. pic.twitter.com/HpdE5xDNXr — Randonnée Suisse (@SwissRamble) 16 août 2022

Alors que le terrain de leur «Théâtre des rêves» s’effondre et a cruellement besoin d’un lifting, les dépenses en capital nettes de United de 136 millions de livres sterling (164,5 millions de dollars) sont inférieures à celles de Manchester City, Leicester, Liverpool et Fulham, tandis que dix fois moins que les 1,4 milliard de livres sterling de Tottenham ( 1,7 milliard de dollars) qui a également permis aux habitants du nord de Londres de déménager dans un nouveau stade ultramoderne.

Le mécontentement envers les Glazers n’est pas seulement exprimé par les fans, mais aussi par des personnalités respectées associées au club, telles que l’ancien arrière droit légendaire Gary Neville.

Après l’humiliation 4-0 de Brentford samedi, Neville, dans son rôle d’expert de Sky Sports, a lancé une diatribe passionnée de sept minutes et demie qui l’a vu déchirer le club et ses propriétaires du début à la fin.

“En ce moment, c’est vraiment, vraiment désespéré. Il n’y a pas de leadership, il n’y a pas de voix. Vous ne pouvez pas blâmer un joueur individuel ou le manager; vous devez regarder au-dessus et regarder tout en haut maintenant, “ demanda Neville.

“Cette semaine, honnêtement, ils vont être pimentés, ces joueurs, l’entraîneur, le département sportif et le nouveau PDG. Mais il y a une famille là-bas en Amérique qui laisse littéralement ses employés prendre tous les coups pour eux et qui est impardonnable.

“Joel Glazer doit prendre un avion demain, se rendre à Manchester et il doit commencer et détourner les problèmes du club, et dire à tout le monde quel est son plan pour le club de football. Qu’est-ce qu’il fait?” demanda Neville.

“La famille Glazer n’investit pas d’argent !” 💰 Gary Neville sur la propriété actuelle de Manchester United 👇pic.twitter.com/rMo3iXNfer – Sky Sports (@SkySports) 13 août 2022

“Quand une entreprise échoue et qu’elle n’est pas performante, ce sont les propriétaires de cette entreprise [who are to blame]. C’est vraiment simple. Il échoue lamentablement. Ils ont retiré environ 24 millions de livres sterling (29 millions de dollars) du club il y a deux mois et ils ont maintenant un stade décrépit et pourri, qui est, pour être juste, de second ordre alors qu’il était le meilleur du monde 15- il y a 20 ans,” nota Neville.

“Vous avez un club de football où ils n’ont aucune idée. Ils ont des banquiers en charge du club de football qui ne prennent pas de décisions concernant le football. Ils n’ont pas nommé de directeur sportif.

“Nous pouvons regarder les joueurs autant que vous le souhaitez, mais il y a tant de choses importantes qui doivent être réglées en premier, ils doivent se présenter et faire face à la musique. C’est le moment. Ils ne peuvent pas continuer à se cacher dans Tampa et pensant que rien ne va leur revenir”, il a suggéré.

Pointant du doigt d’autres propriétaires attentionnés comme City et Spurs, Neville a déclaré que United, depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, “ont prouvé qu’ils ne peuvent pas gérer un club de football avant-gardiste.”

“Il a été dépassé dans tous les départements et c’est douloureux et affligeant. J’étais footballeur au club et je mourrais pour ce club de football”, déclara Neville.

Lire la suite L’entraîneur de Man Utd s’en prend aux joueurs après une défaite embarrassante et le snob de Ronaldo (VIDEO)

“Ce que je veux dire, c’est qu’en ce moment, il y a eu une culture et une atmosphère toxiques créées au club sur une période de 10 ans, sans ses dirigeants, Sir Alex Ferguson et David Gill, qui soutenaient le club pendant que la famille étaient assis en Amérique glorifiant le fait qu’ils en faisaient partie.

“Nous voyons maintenant ce qui s’est passé sans ces deux-là et le leadership. C’est un gâchis et ça ne peut pas continuer”, a-t-il ajouté. Neville rechignait.

“L’échec intégré sur une période de 10 ans de la situation actuelle du club doit revenir à la propriété. J’ai blâmé [former chief executive] Ed Woodward pendant longtemps, mais la réalité est que la famille Glazer l’a laissé in situ, alors qu’il n’aurait pas dû être laissé in situ en charge du côté football. Ed aurait probablement fait du bon travail sur le plan commercial”, Neville a accepté.

“Ils n’ont toujours pas traité l’opération football. Ils n’ont toujours pas traité les joueurs du service de recrutement. Ils n’ont toujours pas traité le stade qui rouille et nécessite des dépenses massives.

“United a besoin d’un milliard de livres au cours des deux ou trois prochaines années pour reconstruire ou rénover ce stade. Ils ont probablement besoin de 500 millions de livres supplémentaires (604 millions de dollars) ou 600 millions de livres (725 millions de dollars) pour le terrain d’entraînement et d’autres projets d’infrastructure et football. investissements.

“Ils n’ont plus que 40 millions de livres sterling (48,3 millions de dollars) ou 50 millions de livres sterling (60,4 millions de dollars) en espèces à la banque. Ils avaient 350 millions de livres sterling (à la banque il y a quelques années; ils n’ont plus cet argent à la banque . Quelque chose va devoir céder bientôt, très, très bientôt”, il a fini.

Le même week-end, Neville a également déclaré que c’était un “un vrai exploit” à “dépensez 1 milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars) et soyez si mauvais!”

Lundi prochain, United reviendra à l’action contre ses rivaux amers Liverpool contre qui ils ont perdu 4-0 et 5-0 lors de leurs deux dernières rencontres de Premier League, avec une autre défaite susceptible d’aggraver la misère dans la moitié rouge de Manchester.