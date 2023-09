L’examen environnemental pourrait retarder le prochain lancement du prochain vaisseau spatial de SpaceX

Les projets de SpaceX pour un deuxième lancement de sa mégafusée Starship pourraient connaître de nouveaux retards, alors que le US Fish and Wildlife Service (FWS) lance une étude des impacts environnementaux et des menaces potentielles pour les espèces menacées dans la région de Boca Chica.

Lancement de Starship le 20 avril depuis Boca Chica, Texas, tout en franchissant les étapes de base pour un vol inaugural, rencontré plusieurs problèmesy compris dégâts majeurs au support de lancement et le dispersion des débris sur une vaste zone. Après le lancement, SpaceX et la Federal Aviation Administration (FAA) ont participé conjointement à une enquête, qui a abouti à 63 actions correctives proposé pour la société spatiale privée d’Elon Musk. Parmi les améliorations, il y a un nouveau système de déluge d’eau conçu pour réprimer l’immense puissance des 33 moteurs Raptor de Starship.

Cependant, avant que ce dernier ajout et d’autres modifications puissent être testés, le FWS doit procéder à sa propre évaluation. Même si SpaceX a, apparemment, déjà avancé avec ses mesures correctives, le FWS n’a pas encore examiné ces mises à niveau, en particulier le système déluge nouvellement installé sur le support de lancement de Starbase. Un FWS email envoyé à Bloomberg affirme que le processus d’examen pourrait durer de 30 à 135 jours. Compte tenu des espoirs de SpaceX de relancer Starship le mois prochain, cette évolution pourrait perturber considérablement les délais de l’entreprise.

Soulignant les préoccupations environnementales, Aubry Buzek, spécialiste des affaires publiques au FWS, a déclaré à Bloomberg dans un courrier électronique : « Une fois que le Service aura examiné l’évaluation biologique finale de la FAA et l’aura jugée complète, la consultation reprendra et nous aurons 135 jours pour délivrer une évaluation biologique définitive. Buzek a en outre précisé que, si des informations supplémentaires s’avèrent nécessaires, le délai peut être prolongé d’un commun accord entre la FAA et le Service. Si le FWS utilise la totalité de la fenêtre de 135 jours, le lancement de Starship n’aura pas lieu cette année (les responsables du FWS « n’ont pas encore commencé un examen formel des mises à niveau de SpaceX », selon Bloomberg).

L’examen minutieux de l’environnement découle des effets potentiels des activités de SpaceX sur les habitats locaux sensibles abritant des espèces menacées. La FAA a demandé le 11 août une consultation avec le FWS en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition, dans le but d’évaluer les implications des modifications apportées par SpaceX après l’accident, a déclaré le FWS à Bloomberg. Pulvériser de l’eau vers le haut dans une fusée qui avance peut sembler inoffensif, mais l’entreprise doit suivre des règles strictes en ce qui concerne le rejet des eaux usées des processus industriels.en particulier les règles imposées par la loi fédérale sur l’assainissement de l’eau.

Alors que l’évaluation du FWS se profile, la FAA n’a pas encore accordé à SpaceX les approbations nécessaires pour son deuxième vol proposé. Si la FAA détermine que son évaluation environnementale antérieure de 2022 n’est plus valable en raison de modifications apportées pour le prochain vol, un examen plus complet pourrait être justifié, comme l’a expliqué le régulateur dans un communiqué envoyé par courrier électronique. Et bien sûr, la FAA doit être satisfaite des mesures correctives récemment mises en œuvre.

Inutile de dire que cela pourrait retarder encore davantage le lancement. Dans sa déclaration, la FAA a souligné son engagement à garantir que toutes les préoccupations en matière de sécurité, d’environnement et de réglementation soient prises en compte avant que SpaceX ne reçoive l’autorisation pour un autre vol.

