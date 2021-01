Ils se sentent comme de vrais ongles, vous pouvez donc les couper et les limer pour qu’ils paraissent les plus naturels. J’ai fini par raccourcir même les plus courts que j’ai achetés un peu. Le résultat était des ongles qui ressemblaient à de l’acrylique, tout juste sortis du salon de manucure. Et tout ça pour moins de 10 $.

Bien qu’il m’ait fallu un certain temps pour choisir la taille de mes ongles et les couper, cela ne prend pas plus de temps que de conduire au salon et de les faire faire professionnellement. De plus, cela permet d’économiser beaucoup d’argent.

Mon conseil pour les débutants est de polir vos ongles un peu à l’avance pour que la colle colle plus longtemps, en plus d’éviter de mettre de la colle au bout de l’ongle, car elle finira par coller à votre peau et se sentir mal à l’aise. Les ongles semblent étrangers le premier jour environ, mais vous vous y habituez suffisamment pour apprécier à quel point ils sont parfaits. De plus, le meilleur de tous, vos ongles naturels ont la chance de se reposer et de récupérer en dessous si vous vous mordez les ongles comme moi.

Alors, mon verdict? Si vous avez une date ou un événement à venir (socialement éloigné), votre prochain meilleur pari pour aller au salon de manucure est d’essayer les ongles Kiss Gel Fantasy. Achetez ceux que j’ai utilisés ci-dessous!