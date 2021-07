L’examen du système solaire de la NASA a déconcerté les amoureux du cosmos

L’encyclopédie scientifique de la NASA sur l’exploration de l’espace lointain regorge d’observations mystérieuses et fascinantes du Soleil. Au fil des ans, la technologie a progressé et il est possible pour les scientifiques de dévoiler un peu de cette énigme. Diverses agences spatiales ont maintenu l’engagement des gens via leurs pages de médias sociaux, car elles partagent régulièrement des événements impliquant la star. Et la NASA (National Aeronautics and Space Administration) a toujours été au top. Récemment, il a partagé un article qui présentait une éjection de masse coronale (CME), qui éclate de la surface du Soleil.

Lâchant la vidéo sur leur Instagram, l’agence spatiale dans la légende a partagé sa critique sur « une étoile » du système solaire. Dans les quelques lignes suivantes, la NASA a partagé des informations sur le CME dont elle avait partagé les images dans le clip. L’agence a écrit que les vagues de plasma solaire projettent des milliards de particules dans l’espace « à environ 1 million de miles, ou 1 600 000 kilomètres, par heure ».

La NASA a assuré que le CME particulier de la vidéo ne se dirigeait pas vers la Terre. Le CME a été vu dans une lumière ultraviolette extrême par le Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA en 2013. L’agence spatiale a également jeté un peu de lumière sur les CME. Alors que d’une part les éruptions solaires peuvent temporairement provoquer des pannes de communication et de navigation car ce sont de puissantes rafales de rayonnement, les CME ne peuvent temporairement surcharger les systèmes électriques que si les compagnies d’électricité ne sont pas préparées. « Heureusement, notre flotte d’observatoires solaires nous aide à suivre ces composants fascinants de la météo spatiale, de sorte que les perturbations sur Terre sont minimes », a ajouté la NASA dans la légende.

La publication, depuis qu’elle a été partagée, a créé un buzz sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, il a recueilli plus de deux millions de vues. Les utilisateurs d’Instagram ont été stupéfaits par le clip car ils ne pouvaient pas croire qu’il s’agissait de séquences réelles. Certains d’entre eux se sont même demandé si les éruptions solaires apparaissaient comme des « pets solaires ». L’un des utilisateurs a écrit : « Suis-je le seul à penser que les éruptions solaires ressemblent à des pets du soleil ? « C’est une sacrée étoile puissante », a écrit une autre.

Que pensez-vous du post de la NASA?

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici