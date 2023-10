L’examen du pupitre à 19 000 $ du gouverneur de l’Arkansas s’approfondit après la publication de nouveaux records

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – De nouveaux documents publics ont élargi les questions sur le moment où le bureau du gouverneur de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, prévoyait d’utiliser les fonds du Parti républicain pour rembourser à l’État un Pupitre à 19 000 $qui a été acheté en juin avec une carte de crédit gouvernementale.

Le GOP de l’Arkansas a payé le pupitre en septembre, mais les mots « à rembourser » n’ont été ajoutés que plus tard à la facture originale, comme le montrent les dossiers publiés cette semaine. La note de remboursement non datée s’ajoute à des semaines d’examen minutieux de l’achat, qui a dominé le débat politique en Arkansas.

Un panel législatif devrait voter cette semaine sur la demande d’un législateur concernant un audit de l’achat du pupitre.

Un e-mail concernant la note de remboursement faisait partie des dizaines de documents communiqués lundi à l’Associated Press dans le cadre d’une demande de la Freedom of Information Act relative au pupitre. Le sénateur républicain Jimmy Hickey, qui a demandé l’audit, a déclaré à l’AP que l’e-mail « indique en outre la nécessité d’un audit complet pour obtenir tous les faits », mais a refusé de commenter davantage.

Le pupitre personnalisé bleu et lambrissé a été acheté avec une carte de crédit d’État en juin pour 19 029,25 $, soit nettement plus élevé que les prix indiqués en ligne pour d’autres pupitres. Le Parti républicain de l’Arkansas a remboursé l’achat à l’État le 14 septembre, et le bureau de Sanders a qualifié l’utilisation d’une carte de crédit de l’État pour le pupitre d’erreur comptable. Le bureau de Sanders a déclaré avoir reçu le pupitre en août.

Sanders, un républicain qui a été attaché de presse de l’ancien président Donald Trump et a été inauguré gouverneur en janvier, a déclaré qu’elle se félicitait d’un audit du pupitre, mais a également rejeté les questions concernant l’achat.

Laura Hamilton, assistante exécutive et chef de bureau de Sanders, a ajouté cette note après avoir été informée qu’elle ou l’agence qui gère les achats de l’État devait l’inscrire sur la facture originale, selon l’e-mail publié lundi. Le courriel du 15 septembre écrit par Cassie Cantlon, employée du ministère de la Transformation et des Services partagés, à ses supérieurs ne précise pas qui a donné des instructions à Hamilton.

« Je lui ai demandé si elle voulait dater la note et elle a répondu qu’on lui avait dit de ne pas la dater, mais simplement de noter que la facture devait être remboursée », a écrit Cantlon, responsable des services administratifs du département, dans l’e-mail. .

Le bureau de Sanders a reconnu mardi que la note avait été ajoutée, mais n’a pas précisé qui avait demandé à Hamilton de l’ajouter.

« Une note a été ajoutée au reçu afin qu’il reflète avec précision que l’État était remboursé pour le podium avec le financement privé que le gouverneur a collecté pour son investiture et que le chèque était correctement daté », a déclaré Alexa Henning, porte-parole du bureau de Sanders. dit. Elle a qualifié les questions sur la facture de « rien de plus qu’une controverse fabriquée ».

Tom Mars, un avocat, a confirmé mardi que la note est l’exemple d’un dossier public concernant la modification de l’achat auquel il a fait référence dans une lettre à Hickey. Mars a déclaré avoir un client disposé à faire une déclaration confidentielle aux législateurs et qui sait personnellement que le bureau de Sanders a interféré avec les demandes d’ouverture de dossiers.

Mars a déclaré que son client n’était pas Cantlon, qui n’a pas immédiatement répondu à un e-mail mardi après-midi.

Le comité exécutif du Comité législatif conjoint d’audit examinera la demande de Hickey jeudi.

L’AP a demandé à l’État des factures et des communications concernant Beckett Events LLC, la société de Virginie répertoriée comme vendeur du pupitre. L’entreprise n’a pas répondu à un message demandant plus d’informations sur le pupitre.

Les courriels précédents concernant l’achat publiés lundi ne font pas référence aux projets de remboursement de l’État par le Parti républicain de l’Arkansas. Apparaissant dans le programme TV Vue du Capitole Dimanche, le président du Parti républicain de l’État, Joseph Wood, a rejeté les questions sur l’achat, mais n’a pas précisé si le plan initial était que le parti rembourse l’État.

Le bureau de Sanders n’a pas précisé quelles caractéristiques contribuaient au coût apparemment élevé du pupitre. Le prix comprenait également une valise routière, les taxes, les frais d’expédition et des frais de traitement de carte de crédit de 3 %.

L’achat du pupitre a été découvert pour la première fois le mois dernier par Matthew Campbell, un avocat et blogueur qui a poursuivi la police de l’État de l’Arkansas et a affirmé que l’agence avait illégalement dissimulé les documents publics qu’il avait demandés concernant le voyage et la sécurité de Sanders. Quelques jours après que Campbell ait intenté sa première action en justice, Sanders proposition de restriction l’accès du public à un large éventail de documents.

Ponceuses signé dans la loi une législation restreignant l’accès du public à ses dossiers de sécurité et de voyage après que sa proposition initiale ait fait face à des réactions négatives de la part des groupes de médias, des défenseurs de la transparence et de certains conservateurs.