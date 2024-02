L’examen des questions sensibles ralentit la publication potentielle de la transcription de Biden

En ce qui concerne les informations classifiées, la transcription a été jugée hautement classifiée dès le départ car l’entretien a abordé les systèmes de stockage et d’utilisation des documents classifiés par les présidents, les vice-présidents et leur personnel. Certains des sujets abordés dans les documents trouvés dans le bureau et au domicile de M. Biden étaient également sensibles.

Pour faire l’objet d’un examen de déclassification, la transcription devra être envoyée à diverses agences liées à la sécurité qui sont concernées par les sujets discutés pour examen et avis sur la nécessité d’expurger quelque chose avant toute publication publique, ont noté les sources. Ces agences comprennent potentiellement le Pentagone, le Département d’État, le Bureau du directeur du renseignement national et la CIA.

Un autre problème est que l’un des principaux objectifs de l’enquête était le domicile de M. Biden dans le Delaware. Dans la mesure où l’entretien a porté sur des questions telles que la disposition des pièces de sa maison et ses mesures de sécurité, ces parties de la transcription doivent apparemment être examinées par les forces de l’ordre et les responsables des services secrets pour garantir qu’aucun élément n’est rendu public qui pourrait compromettre la sécurité du président et de sa famille.

Un autre problème encore, ont déclaré les gens, concerne le privilège des dirigeants. Alors que M. Biden, conseillé par ses avocats, a refusé de faire valoir son privilège de bloquer la publication de tout ce que M. Hur avait choisi d’inclure dans son rapport, l’entretien de cinq heures avait une portée beaucoup plus large que les sélections citées par l’avocat spécial.