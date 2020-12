Rotherham – La question de la maltraitance des enfants dans la ville est apparue pour la première fois en 2010 lorsque cinq hommes asiatiques ont été emprisonnés pour des délits sexuels sur des filles mineures.

Une enquête de 2014 a révélé qu’il y avait plus de 1400 victimes de toilettage et d’exploitation sexuelle à Rotherham entre 1997 et 2013.

Rochdale – Le procès de neuf hommes pour avoir soigné de jeunes filles blanches à des fins sexuelles a suscité l’indignation du public et a déclenché un débat national lorsqu’ils ont été condamnés en 2012.

Le gang a été condamné à des peines de prison allant de quatre à 19 ans pour des infractions commises contre cinq filles – âgées de 13 à 15 ans – à Rochdale et dans les environs entre 2008 et 2010.

L’affaire est revenue à la conscience publique plus tôt cette année lorsque la BBC a diffusé son drame Three Girls basé sur les expériences de certaines des victimes.

L’émission de la BBC Television « Three Girls » était une version dramatisée des événements entourant le réseau d’abus sexuels sur enfants de Rochdale

Newcastle – Au total, 17 hommes et une femme ont été condamnés ou admis à Newcastle pour des accusations de viol, de fourniture de drogue et d’incitation à la prostitution à Newcastle l’année dernière.

Des hommes plus âgés se sont attaqués à des adolescents immatures qui ont été soumis à de la cocaïne, du cannabis, de l’alcool ou de la méphédrone (M-Cat), puis violés ou persuadés d’avoir une activité sexuelle lors de fêtes appelées «sessions».

L’affaire a soulevé une énorme controverse après qu’un violeur condamné ait reçu près de 10000 £ de l’argent des contribuables pour espionner des fêtes où des filles mineures étaient intoxiquées et abusées sexuellement.

La police de Northumbria a lancé une enquête d’envergure après avoir reçu des informations de travailleurs sociaux et s’est d’abord entretenue avec 108 victimes potentielles. Au cours de quatre procès, 20 jeunes femmes ont témoigné sur une période allant de 2011 à 2014.

Oxford – Un groupe d’hommes qui ont maltraité des adolescentes dans un véhicule qu’ils ont appelé le «s ** gwagon» ont été emprisonnés pendant près de 90 ans en juin de cette année.

Les hommes – âgés de 36 à 48 ans – se sont liés d’amitié avec des filles vulnérables dès l’âge de 13 ans avant de leur offrir de l’alcool et de la drogue lors de «fêtes» à Oxford.

Les huit hommes – qualifiés de «prédateurs et cyniques» par un juge – ont été emprisonnés entre sept ans et demi et quinze ans chacun.

Bristol – Quelque 13 hommes somaliens ont été emprisonnés pendant plus de 100 ans au total après avoir été condamnés en 2014 pour avoir dirigé un réseau sexuel du centre-ville.

Des victimes d’à peine 13 ans ont été la proie, abusées sexuellement et trafiquées à travers Bristol pour être transmises aux amis des hommes pour de l’argent.

Aylesbury – Six hommes ont été emprisonnés en 2015 pour avoir soigné des filles blanches mineures vulnérables entre 2006 et 2012.

Le Old Bailey a entendu dire que les victimes seraient incarcérées avec de l’alcool et forcées de commettre des actes sexuels pour aussi peu que « le prix d’un McDonalds ».

Peterborough – Au total, 10 hommes ont été reconnus coupables de crimes sexuels sur des enfants dans la ville, dont le patron du restaurant «prédateur» Mohammed Khubaib.

Il a été emprisonné pendant 13 ans à Old Bailey en 2015, après avoir été reconnu coupable d’avoir forcé une fille de 14 ans à commettre un acte sexuel sur lui et de neuf chefs de traite à des fins d’exploitation sexuelle, impliquant des filles âgées de 12 à 15 ans. , entre 2010 et 2013.

Telford – Plus tôt cette année, Telford est devenue la dernière ville à devenir le centre des histoires d’abus maintenant tristement familières.

Une enquête a conclu qu’environ 1 000 enfants auraient pu être exploités sexuellement dans la ville du Shropshire sur une période de 40 ans, ce qui a conduit à des appels à une enquête publique.