L’examen des fonds de secours en cas de catastrophe pendant l’année électorale suscite les réprimandes du gouverneur du Kentucky

FRANKF ORT, Ky. (AP) – Les fonds de reprise après sinistre mis en place par le gouverneur démocrate du Kentucky pour aider les victimes de tornades et d’inondations seront examinés par le bureau du vérificateur de l’État à la demande d’un panel législatif dirigé par les républicains, une décision lourde de sous-entendus politiques.

L’examen, annoncé jeudi par le bureau du vérificateur de l’État, intervient au milieu de la campagne passionnée des gouverneurs de l’État et a le potentiel de soulever des questions sur ce qui a largement été une force pour le gouverneur Andy Beshear alors qu’il cherche un deuxième mandat. Beshear, qui était à l’avant-plan après les tempêtes et a été largement félicité pour avoir mobilisé un soutien pour les régions sinistrées, a qualifié le moment de l’examen de « grossièrement politique ».

Le bureau du vérificateur a déclaré dans son annonce qu’il procéderait à un examen spécial de «l’acceptation, de l’administration et des dépenses» par l’administration Beshear des fonds de secours donnés après que des tornades ont ravagé des parties de l’ouest du Kentucky à la fin de 2021 et que des inondations ont inondé la région des Appalaches de l’État l’été dernier. L’examen examinera comment les fonds distincts ont été gérés pendant une période d’environ 18 mois jusqu’à la fin juin de cette année.

Un examen spécial va au-delà de l’examen des informations financières pour examiner également des éléments tels que la gestion des fonds. Le vérificateur de l’État républicain Mike Harmon est récusé de l’examen, a déclaré son bureau. Harmon s’est présenté sans succès au poste de gouverneur cette année.

Peu de temps après l’annonce, Beshear a déclaré que les fonds de secours étaient « entièrement transparents » et avaient fait l’objet de séries d’examens minutieux par la législature dominée par le GOP et de demandes de documentation ouvertes.

« Nous fournirons les documents à n’importe qui, absolument n’importe qui », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse hebdomadaire. « Chaque transaction, chaque décision, chaque endroit où un chèque a été envoyé, chaque endroit qui l’a reçu. »

Beshear est défié par le procureur général républicain Daniel Cameron dans l’une des campagnes les plus surveillées du pays en 2023 alors que Beshear tente de se faire réélire dans un bastion du GOP.

« Attaquer quelque chose comme ça pour la politique est vraiment mal », a déclaré Beshear. « C’est payé pour les funérailles de chaque famille que nous avons perdue dans les tornades et les inondations. Il a fourni des millions de dollars aux personnes qui en avaient le plus besoin. Il s’agit de reconstruire des centaines de maisons qui, autrement, n’auraient pas les fonds nécessaires pour reconstruire.

L’implication du bureau du vérificateur intervient quelques mois après que les législateurs de l’État ont adopté une mesure que Beshear a signée pour créer une couche de surveillance législative pour ces fonds de secours.

Les fonds créés par Beshear ont permis de collecter des dizaines de millions de dollars grâce à des dons de bienfaisance d’individus et d’organisations du monde entier, selon leurs sites Web.

La décision d’examiner la gestion des fonds fait suite à une récente lettre demandant l’examen, a indiqué le bureau du vérificateur. La demande est venue du Comité législatif de surveillance et d’enquête dans une lettre signée par les coprésidents républicains du panel.

Dans leur demande, les législateurs ont déclaré que plus de 200 chèques ont été émis à partir des fonds à des personnes qui n’ont pas demandé d’aide ou qui n’ont plus tard « déclaré aucun besoin objectif ». Cela soulève « de sérieuses inquiétudes quant à la diligence raisonnable et à la surveillance générale » des fonds, ont-ils déclaré. Leur lettre citait une loi de l’État stipulant que le bureau du vérificateur doit aider le comité de «toute manière que les coprésidents jugent… utile».

Le colistier de Cameron, le sénateur de l’État du GOP, Robby Mills, a déclaré jeudi que l’administration de Beshear avait fourni des « réponses insatisfaisantes » aux législateurs le mois dernier au sujet des efforts de secours, ajoutant que les Kentuckiens « méritaient mieux ».

Il n’y a pas de date fixe pour la fin de l’examen spécial, a déclaré le bureau du vérificateur.

Ce n’est pas la première fois que la gestion des fonds de secours en cas de catastrophe par l’administration Beshear fait l’objet d’un examen minutieux. Après que le cabinet de protection publique de l’État a émis plus de 10 millions de dollars par tranches de 1 000 dollars à partir d’un fonds de secours, des rapports ont fait surface selon lesquels certaines personnes non affectées par les tornades avaient reçu par erreur des paiements. Le Lexington Herald-Leader et WPSD-TV ont rendu compte des chèques mal acheminés.

À l’époque, Beshear a indiqué que des erreurs dans les données fournies à son administration étaient la raison pour laquelle des chèques avaient été envoyés par erreur. Ces montants, a-t-il dit, représentaient une fraction de l’aide totale. Les républicains du Kentucky se sont précipités sur les informations faisant état de paiements mal acheminés pour attaquer Beshear. Le GOP de l’État a déclaré qu’il soulevait des questions sur la manière dont l’administration de Beshear avait utilisé les fonds.

Beshear a vigoureusement défendu la gestion des fonds jeudi, déclarant: « Chaque transaction, chaque chèque, chaque centime est comptabilisé et où il a été envoyé. » Il a déclaré que les fonds ont permis de réagir rapidement pour aider les personnes dans le besoin. Les dons ont payé les frais funéraires des victimes de la tempête et ont aidé les propriétaires, les locataires et les agriculteurs touchés.

En conséquence, a déclaré le gouverneur, « nous avons pu fournir à notre peuple des services qui, autrement, n’auraient pas été là ».

« C’est un modèle que nous devrions célébrer, sans essayer de marquer des points potentiels », a ajouté Beshear. « Et laissez-moi vous dire que quiconque a reçu l’un de ces paiements, qui emménage dans l’une de ces maisons, devrait être contrarié que les gens introduisent la politique dans tout cela. »

Bruce Schreiner, Associated Press