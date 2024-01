L’examen des droits de l’homme par les Nations Unies en Chine met en évidence les divisions mondiales

Chaque État membre de l’ONU fait l’objet d’un examen par les pairs de son bilan en matière de droits environ tous les cinq ans, mené sous les auspices du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Cet Examen périodique universel (EPU) était le premier de la Chine depuis 2018, la situation des droits du pays étant devenue entre-temps un sujet majeur de l’actualité occidentale, parallèlement à une rivalité croissante des superpuissances avec les États-Unis.

Chen Xu, ambassadeur de Chine auprès de l’ONU à Genève, lors de la session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, mardi. Photo de : Keystone via AP

L’examen témoigne d’un schisme sur la géopolitique mondiale qui s’est approfondi à l’ONU ces dernières années, sur fond de conflits féroces et conflictuels en Ukraine et au Moyen-Orient, et suggère que les efforts de sensibilisation de la Chine envers le monde en développement portent leurs fruits.

“Nous regrettons de constater que quelques pays ont grossièrement accusé et diffamé la Chine sur la base non pas de faits, mais de préjugés idéologiques et de rumeurs et mensonges infondés”, a déclaré Chen Xu, envoyé de Pékin auprès de l’ONU à Genève, après l’examen, qui a duré plus de trois mois. heures, conclu.

Plus tôt dans la journée, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a rejeté les questions concernant un rapport de Reuters selon lequel la Chine avait préparé des notes d’allocution pour certains pays non occidentaux.

À l’heure actuelle, plus de 50 pays ont exprimé leurs préoccupations sur des questions allant des droits LGBTQ à l’emprisonnement des défenseurs des droits humains.

Les critiques, y compris les États-Unis, ont entassé plus d’une demi-douzaine de condamnations et de recommandations dans des tranches de parole de 45 secondes ; 163 pays ont pris la parole, abandonnant dans certains cas les subtilités formelles pour exprimer le plus de points possible.

“Nous condamnons le génocide et les crimes contre l’humanité en cours au Xinjiang ainsi que la répression transnationale visant à faire taire les individus à l’étranger”, a déclaré l’envoyée américaine Michèle Taylor, dans une intervention haletante qui a également appelé la Chine à abroger “les lois vagues sur la sécurité nationale en matière de contre-espionnage, de lutte contre le terrorisme et de sédition”. , y compris la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong ».

La Grande-Bretagne a appelé Pékin à “cesser les poursuites” liées à la loi sur la sécurité nationale, “y compris Jimmy Lai”, fondateur du journal Apple Daily.

À la veille de l’EPU, quatre rapporteurs de l’ONU ont appelé les autorités de Hong Kong à « abandonner toutes les accusations » portées contre Lai, maintenant en procès et risque une peine d’emprisonnement à perpétuité pour collusion avec des forces étrangères, affirmant que la loi n’est « pas conforme aux obligations juridiques internationales ».

04:03 Le procès à enjeux élevés de sécurité nationale du magnat des médias de Hong Kong Jimmy Lai commence Le procès à enjeux élevés de sécurité nationale du magnat des médias de Hong Kong Jimmy Lai commence

Le front uni de l’Union européenne sur la situation des droits de l’homme en Chine a été rompu par la Hongrie, le partenaire le plus proche de Pékin au sein du bloc, qui a déclaré que l’examen « ne devrait pas être utilisé pour instrumentaliser les questions de droits de l’homme ».

« La Hongrie est heureuse que la Chine ait ratifié ou adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme depuis son dernier EPU. Nous apprécions les efforts du gouvernement pour maintenir le système international centré sur les États-Unis », a déclaré l’envoyé de Budapest.

En comparaison, l’Allemagne reste « très préoccupée par les graves violations des droits de l’homme, notamment au Xinjiang et au Tibet ».

L’Autriche a exhorté la Chine à “cesser la destruction du patrimoine culturel ouïgour” et à répertorier les “démolitions ou dommages aux sites religieux” ou les “biens culturels ouïgours, kazakhs ou kirghizes inscrits à l’UNESCO” qui ont déjà eu lieu.

Les puissances émergentes ont été plus équilibrées dans leurs déclarations. L’envoyé indien a pris note des « progrès réalisés par la Chine » depuis le dernier examen et n’a formulé que des recommandations douces, notamment pour que Pékin « continue à jouer un rôle constructif dans la réalisation des aspirations des pays en développement ».

L’Indonésie a demandé à Pékin de « renforcer la protection de la liberté de religion ou de conviction pour tous », sans plus de détails. Le Mexique et l’Argentine ont exhorté la Chine à être plus ouverte envers les inspecteurs de l’ONU et à éliminer les « restrictions répressives » imposées aux ONG.

Reflétant peut-être les divisions géopolitiques en jeu, Israël a condamné la Chine pour son traitement envers les musulmans de souche au Xinjiang, alors que l’envoyé palestinien, ainsi que d’autres pays à majorité musulmane du Moyen-Orient, ne l’ont pas fait.

Dolkun Isa, président du groupe de défense des droits du Congrès mondial ouïgour, a déclaré qu’il était « honteux de voir des pays musulmans applaudir la Chine pour ses efforts de développement en cours sans mentionner la persécution religieuse et culturelle des Ouïgours ».

03:28 Le tourisme soutenu par l’État est en plein essor dans les villes du Xinjiang entourées de camps Le tourisme soutenu par l’État est en plein essor dans les villes du Xinjiang entourées de camps

Malgré ses liens étroits avec l’UE et les États-Unis, l’Ukraine s’est montrée taciturne dans ses remarques. Peut-être consciente de l’influence potentielle de la Chine sur la Russie, Kiev n’a pas voté avec l’Occident sur les résolutions de l’ONU sur le Xinjiang.

« Nous saluons l’engagement de la Chine en faveur de la promotion des valeurs communes de l’humanité qui englobent les droits de l’homme universels et inaliénables », a déclaré l’envoyé ukrainien, recommandant à Pékin de « renforcer la démocratie » et « d’élargir la participation du peuple aux affaires politiques ».

La Russie a salué les « progrès impressionnants de la Chine dans le domaine du développement socio-économique », qui l’aident à « faire respecter efficacement les droits de l’homme ».

Contrairement aux appels occidentaux en faveur d’un changement de politique à l’égard du Xinjiang, Moscou a appelé Pékin à « améliorer constamment la compréhension et la capacité des citoyens à utiliser le chinois standard, parlé et écrit » dans la région.

Les groupes de défense des droits ont salué une légère hausse du soutien à leurs causes. Selon le Réseau international du Tibet, « le nombre de gouvernements soulevant le Tibet… a été multiplié par deux depuis le dernier EPU chinois en 2018 et presque par cinq depuis le premier EPU chinois en 2009 ».

Le groupe de travail de l’ONU sur l’EPU, composé de l’Albanie, du Malawi et des Émirats arabes unis, devrait adopter vendredi les recommandations adressées à la Chine par d’autres pays.