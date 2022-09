L’examen des documents saisis de Mar-a-Lago devrait aller rapidement, selon l’arbitre

L’arbitre indépendant chargé d’inspecter les documents saisis lors d’une perquisition du FBI au domicile de l’ancien président américain Donald Trump en Floride a déclaré mardi qu’il avait l’intention de faire avancer rapidement le processus d’examen et semblait sceptique quant à la réticence de l’équipe Trump à dire si elle croyait que les dossiers avaient été déclassifiés.

“Nous allons procéder avec ce que j’appelle une répartition responsable”, a déclaré Raymond Dearie, un juge vétéran de Brooklyn, aux avocats de Trump et du ministère de la Justice lors de leur première réunion depuis sa nomination la semaine dernière en tant que soi-disant maître spécial.

Le but de la réunion était de trier les prochaines étapes d’un processus d’examen qui devrait ralentir de semaines, voire de mois, l’enquête criminelle sur la rétention d’informations top secrètes à Mar-a-Lago après le départ de Trump de la Maison Blanche. En tant que maître spécial, Dearie sera chargée de passer au crible les milliers de documents récupérés lors de la perquisition du FBI du 8 août et de séparer ceux protégés par des revendications de secret professionnel ou de secret professionnel.

Bien que les avocats de Trump aient demandé la nomination d’un maître spécial pour assurer un examen indépendant des documents, ils ont résisté à la demande de Dearie d’obtenir plus d’informations sur la question de savoir si les documents saisis avaient déjà été déclassifiés – comme Trump l’a soutenu. Ses avocats se sont toujours abstenus de cette affirmation, même s’ils ont affirmé qu’un président a le pouvoir absolu de déclassifier des informations. Ils ont déclaré mardi dans un dossier séparé que le ministère de la Justice n’avait pas prouvé que les dossiers restaient classifiés.

“Dans le cas de quelqu’un qui a été président des États-Unis, il a un accès sans entrave ainsi qu’une autorité de déclassification sans entrave”, a déclaré l’un des avocats de Trump, James Trusty, devant le tribunal mardi.

Mais Dearie a déclaré que si les avocats de Trump n’affirmaient pas réellement que les documents avaient été déclassifiés et que le ministère de la Justice présentait à la place un cas acceptable selon lequel ils restent classifiés, alors il serait enclin à les considérer comme classifiés.

Une page de l’ordonnance de la juge de district américaine Aileen Cannon nommant Raymond Dearie comme maître spécial pour servir d’arbitre indépendant et pour examiner les dossiers saisis lors de la perquisition du FBI dans le domaine Mar-a-Lago de Trump. (Jon Elswick/Associated Press)

“En ce qui me concerne, c’est la fin”, a-t-il déclaré.

Dans une lettre à Dearie lundi soir, les avocats ont déclaré que la question de la déclassification pourrait faire partie de la défense de Trump en cas d’inculpation. Trusty a déclaré devant le tribunal mardi que l’équipe Trump ne devrait pas être forcée à ce stade de divulguer une éventuelle défense basée sur l’idée que les dossiers avaient été déclassifiés.

Il a nié que les avocats essayaient de se livrer à un comportement “de type joueur”, mais a plutôt estimé qu’il s’agissait d’un processus qui nécessitait des “petits pas”. Il a déclaré que le bon moment pour la discussion était chaque fois que Trump insistait pour réclamer la restitution de tout bien saisi.

Pages d’un dossier déposé auprès du tribunal du ministère de la Justice le 30 août, en réponse à une demande de l’équipe juridique de Trump pour qu’un maître spécial examine les documents saisis. (Jon Elswick/Associated Press)

Dearie a dit qu’il comprenait la position mais a observé: “Je suppose que mon point de vue est que vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger” aussi.

La résistance à la demande du juge était notable parce que ce sont les avocats de Trump, et non le ministère de la Justice, qui avaient demandé la nomination d’un maître spécial et parce que la récalcitrance comprenait une reconnaissance que l’enquête pourrait conduire à une mise en accusation.

Malgré l’accent mis sur la question de savoir si les documents saisis sont classifiés, les trois lois que le ministère de la Justice a énumérées sur un mandat dans le cadre de son enquête n’exigent pas que les informations mal gérées soient classifiées afin d’engager des poursuites.

Les délais en question

L’équipe Trump a également remis en question la faisabilité de certains des délais pour l’examen spécial du master. Ce travail comprend l’inspection des quelque 11 000 documents, dont environ 100 marqués comme classifiés, qui ont été saisis lors de la perquisition du FBI.

La juge de district américaine Aileen Cannon, une personne nommée par Trump qui a accédé à la demande de l’équipe Trump pour un maître spécial, avait fixé au 30 novembre la date limite pour l’examen de Dearie et lui avait demandé de donner la priorité à son inspection des dossiers classifiés. Le ministère de la Justice a demandé à une cour d’appel fédérale d’annuler l’ordonnance de Cannon l’obligeant à lui fournir des documents classifiés pour son examen. Cet appel est pendant.

Dearie, une personne nommée par Ronald Reagan dont le nom figure sur l’atrium de son palais de justice de Brooklyn, a clairement indiqué lors de la réunion de mardi qu’il avait l’intention de respecter les délais, affirmant qu’il y avait “peu de temps” pour accomplir les tâches assignées.

Le travail du maître spécial comprend l’inspection d’environ 11 000 documents, dont environ 100 marqués comme classifiés, qui ont été pris lors de la perquisition du FBI. (Ministère de la Justice via l’Associated Press)

Julie Edelstein, une avocate du ministère de la Justice, a déclaré qu’elle espérait que le ministère pourrait numériser les documents et les fournir aux avocats de Trump au début de la semaine prochaine. Elle a noté que le ministère avait fourni à l’équipe juridique une liste de cinq fournisseurs approuvés par le gouvernement aux fins de numérisation, d’hébergement et de traitement des dossiers saisis.

Après quelques marchandages, Dearie a demandé aux avocats de Trusty de choisir un fournisseur d’ici vendredi.

Plus tôt mardi, l’équipe juridique de Trump a exhorté la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit à laisser en place l’ordonnance de Cannon interdisant temporairement l’utilisation par le ministère de la Justice des dossiers classifiés pour son enquête criminelle pendant que Dearie termine son examen. Le département a déclaré que cet ordre avait entravé son enquête sur la présence d’informations top secrètes à Mar-a-Lago.

Les avocats de Trump ont qualifié ces inquiétudes d’exagérées, affirmant que les enquêteurs pouvaient encore faire d’autres travaux sur l’enquête même sans examiner les dossiers saisis.