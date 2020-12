«Je suis arrivé tôt parce que je craignais d’être pris dans un embouteillage», a déclaré un autre étudiant, Kim Mun-jeong, à la chaîne câblée JTBC. «Je voulais également entrer dans la salle de test plus tôt que les autres étudiants pour me familiariser avec elle et gagner en calme.»

La plupart des universités sélectionnent leurs étudiants en grande partie sur la base des résultats des tests de l’unique examen standardisé de fin d’année. Les diplômes de quelques grandes universités comme Seoul National peuvent faire une énorme différence lors de la candidature à des emplois et des promotions. De nombreux étudiants qui ne parviennent pas à entrer dans les universités qu’ils convoitent passent les tests encore et encore les années suivantes, vivant et étudiant souvent dans des instituts à discipline militaire.

Le jour de l’examen est aussi un jour où le pays se tord les mains collectivement et une grande partie de la vie est mise en pause.

Toutes les banques, entreprises et bureaux gouvernementaux ont retardé l’ouverture de leurs portes d’une heure pour réduire le trafic routier. Tous les avions étaient cloués au sol et tous les canons militaires réduits au silence pendant une demi-heure de peur d’interrompre les élèves concentrés sur un test de compréhension orale en anglais. Dans le temple bouddhiste Jogyesa au centre de Séoul, Parents allumé des bougies et brûlé de l’encens en priant pour le succès de leurs enfants à l’examen.

La pandémie a ajouté de nouveaux rebondissements et une couche supplémentaire d’anxiété et de suspense au test exténuant. La Corée du Sud est aux prises avec une troisième vague d’infections à coronavirus, les responsables de la santé faisant état de certaines des charges quotidiennes les plus élevées que le pays ait connues. La semaine dernière, le pays a signalé 438 à 581 nouveaux cas par jour, dont 540 jeudi.

«Les candidats aux examens et leurs parents, qui les soutiennent, ont connu une période plus difficile cette année que jamais à cause de Covid-19», a déclaré le Premier ministre Chung Sye-kyun, faisant référence à la façon dont la pandémie a bouleversé la vie scolaire. «Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que les étudiants passent leur examen en toute sécurité et se préparer à toute urgence qui pourrait survenir pendant la journée de l’examen.»