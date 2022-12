L’examen de l’église ukrainienne suscite des éloges et la peur d’une portée excessive

KYIV, Ukraine (AP) – Après ses recherches dans les lieux saints appartenant à l’église orthodoxe historique d’Ukraine, l’agence de sécurité nationale a publié des photos des preuves qu’elle a récupérées, notamment des roubles, des passeports russes et des tracts contenant des messages du patriarche de Moscou.

Les partisans et les détracteurs de l’église se demandent si ces articles sont inoffensifs – ou augmentent les soupçons que l’église est un nid de propagande pro-russe et de collecte de renseignements.

Ce qui est sans ambiguïté, ce sont d’autres photos partagées par l’agence, connue sous le nom de SBU, publiées aussi récemment que mercredi – certaines montrant un officier ukrainien armé debout devant une église, d’autres montrant des officiers musclés et camouflés interrogeant des religieux en longue barbe et en soutane.

Ils illustrent la pression accrue que le gouvernement ukrainien exerce sur l’Église orthodoxe ukrainienne, avec ses liens séculaires avec Moscou, alors que la brutale invasion russe s’enfonce dans le 10e mois d’une guerre qui a eu des dimensions religieuses depuis le début.

Le président Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi des mesures visant principalement l’Église orthodoxe ukrainienne, qui est l’une des deux principales églises orthodoxes d’Ukraine après un schisme en 2019. Même si l’UOC a déclaré son indépendance de Moscou en mai, une telle déclaration est plus facile à prononcer qu’à accomplir au milieu des complexités du christianisme orthodoxe oriental. De plus, de nombreux Ukrainiens ne croient pas qu’il est vraiment libre de Moscou.

Zelenskyy a appelé à une législation qui interdirait « aux organisations religieuses affiliées à des centres d’influence de la Fédération de Russie d’opérer en Ukraine ».

Il souhaite également un examen du lien «canonique» entre l’UOC et le patriarcat de Moscou – le centre de l’Église orthodoxe russe – et du statut du vénéré monastère millénaire de Pechersk-Lavra à Kyiv, désormais propriété du gouvernement mais largement utilisé par l’Église orthodoxe ukrainienne. Le gouvernement a également imposé des sanctions à son abbé, un autre riche ecclésiastique et plusieurs évêques en Russie ou dans des parties de l’Ukraine sous contrôle russe.

“Nous assurerons, en particulier, l’indépendance spirituelle”, a déclaré Zelenskyy. “Nous ne permettrons jamais à personne de construire un empire à l’intérieur de l’âme ukrainienne.”

L’affaire teste si la jeune république peut survivre aux attaques de la Russie – et en tant qu’État pluraliste respectant la liberté de conscience. Cela augmente également les enjeux alors que les deux églises orthodoxes rivales se disputent la loyauté de la population orthodoxe majoritaire du pays et pour les propriétés de l’église.

D’éminents dirigeants de l’Église orthodoxe ukrainienne affirment qu’elle a loyalement soutenu l’Ukraine depuis le début de la guerre et qu’une répression gouvernementale ne fera que donner un coup de propagande aux Russes, qui prétendent défendre les orthodoxes ukrainiens contre la persécution.

« C’est un suicide national lorsqu’ils calomnient et essaient de « bannir » une partie de leur propre peuple », a déclaré le révérend Mykolay Danylevich, qui a souvent été porte-parole de l’Église orthodoxe ukrainienne.

Mais un évêque de l’Église orthodoxe d’Ukraine – l’église rivale du même nom, sans lien avec Moscou – a soutenu les mesures de Zelensky.

“Peut-être que c’est psychologiquement difficile que cela se produise maintenant dans les monastères et les temples”, a déclaré le métropolite Oleksandr de la cathédrale orthodoxe de la Transfiguration de Jésus à Kyiv. Il s’est entretenu avec l’Associated Press à la lueur des bougies sous les yeux de portraits d’anciens de l’église, au milieu de pannes de courant contrôlées.

“Mais je pense qu’il vaut mieux qu’il y ait des recherches que certaines personnes qui aident à guider les missiles ennemis.”

L’administration Biden dit qu’elle soutient l’autodéfense de l’Ukraine tout en s’attendant à ce qu’elle se conforme au droit international sur la protection de la liberté de religion.

L’Église orthodoxe ukrainienne est fidèle au patriarche de Moscou depuis le XVIIe siècle.

En 2019, l’Église orthodoxe rivale d’Ukraine a reçu la reconnaissance du patriarche œcuménique de Constantinople. Mais les patriarches de Moscou et la plupart des autres patriarches orthodoxes ont refusé d’accepter cette désignation.

L’invasion de la Russie en février a souligné l’alliance entre le président Vladimir Poutine et le patriarche de Moscou Kirill, qui a déclaré que la Russie défendait les Ukrainiens du libéralisme occidental et de ses « parades gays ».

Dès le début, l’Église orthodoxe ukrainienne a dénoncé l’invasion et ces justifications, soutenant l’Ukraine. En mai, l’église a déclaré sa propre “autosuffisance et indépendance” de Moscou.

Bien que cela semble définitif, l’église ne s’est pas déclarée «autocéphale» – l’étalon-or orthodoxe de l’indépendance. C’était en partie pour maintenir des liens avec les églises orthodoxes d’autres pays qui n’avaient pas accepté un tel statut. L’UOC a donné à Moscou une épaule froide liturgique en abandonnant la commémoration de Kirill en tant que son chef dans le culte public et en bénissant sa propre huile sacramentelle plutôt que d’utiliser l’approvisionnement de Moscou.

Ces actes représentent “un pas énorme” dans le monde orthodoxe même s’ils semblent obscurs, a déclaré Elizabeth Prodromou, membre du Centre Eurasie de l’Atlantic Council.

Même ainsi, certains considèrent que l’Église orthodoxe ukrainienne est toujours alignée sur Moscou et sur le concept du «monde russe» d’unité politique et spirituelle des Russes, des Ukrainiens et des Biélorusses.

“Ce que les gens veulent, c’est que l’église indique très clairement qui ils sont, pour qui ils sont”, a déclaré l’archimandrite Cyril Hovorun, originaire d’Ukraine et professeur d’ecclésiologie, de relations internationales et d’œcuménisme au Sankt Ignatios College, University College Stockholm.

Le service de contre-espionnage ukrainien, connu sous le nom de SBU, a perquisitionné le complexe historique de Pechersk Lavra le mois dernier, citant un incident au cours duquel « des chansons faisant l’éloge du “monde russe” ont été chantées ».

Le SBU a déclaré avoir fouillé 350 sites religieux à travers l’Ukraine le mois dernier et plus cette semaine. Il a allégué que les perquisitions avaient fourni des documents pro-russes et accusé un évêque de messages pro-russes. Mercredi, il a rapporté qu’un prêtre de l’UOC de Lysychansk avait été condamné à 12 ans pour avoir informé les envahisseurs russes des positions des troupes ukrainiennes.

Bien que les preuves montrent que certains membres de l’UOC restent pro-Moscou, l’église a également publiquement désapprouvé la position de Kirill, a déclaré Prodromou.

Toutes les mesures d’application doivent être transparentes et respecter la liberté religieuse garantie dans la constitution ukrainienne, a déclaré Prodromou, ancien vice-président de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale.

Même s’il y a des éléments pro-russes dans l’église, “cela soulève toujours la question de savoir ce qui doit être fait et s’il s’agit d’une mesure prudente de la part du gouvernement ukrainien”, a-t-elle déclaré, notant que dans l’Ukraine pluraliste, une réduction de la religion liberté pour les uns serait inquiétante pour les autres.

« Ce n’est pas seulement une question orthodoxe. D’autres communautés regarderont : protestants, gréco-catholiques, juifs, musulmans » ainsi que l’OCU.

L’UOC est pressée de toutes parts – des Russes revendiquant l’église comme la leur aux Ukrainiens qui voient l’OCU comme la véritable église de l’Ukraine, a déclaré John Burgess, professeur au Pittsburgh Theological Seminary et auteur de “Holy Rus’ : The Rebirth of Orthodoxy in la Nouvelle Russie.

Zelenskyy, lui aussi, est dans une situation délicate, a déclaré Burgess : “Il y a un tel sentiment anti-russe que (avec) tout ce qui peut être entaché de pro-russe, il subit beaucoup de pression pour faire quelque chose.”

Mais Prodromou dit que traiter l’ensemble de l’UOC comme déloyal “serait une erreur basée sur des preuves empiriques et serait également imprudent car cela saperait la possibilité d’une réconciliation complète” entre les deux églises orthodoxes.

