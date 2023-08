L’examen de Ghoomer et le fort bouche à oreille conduisent à l’extension de son écran limité

R Balki’s Ghomér a été le sujet de conversation de la ville depuis qu’il a été annoncé. Les vedettes du cinéma Abhishek Bachchan, Shabana Azmi, Saïyami Kher et Angad Bedi et est sorti en salles le 18 août. Selon les premières critiques, Ghoomer a fait mouche et est présenté comme l’un des meilleurs films de 2023.

Maintenant, il y a des nouvelles qu’en raison du fort bouche à oreille et des critiques élogieuses du public, des critiques et des icônes mondiales du cricket, plusieurs distributeurs de films ont contacté les réalisateurs pour rendre plus d’écrans disponibles pour le film. Selon une source proche de ce développement, R Balki’s Groomer était censé être un film à sortie limitée, mais l’amour qui afflue pour le film à travers l’Inde, plusieurs distributeurs de films connus ont contacté les producteurs car ils souhaitent augmenter le nombre de projections des vedettes Abhishek Bachchan et Saiyami Kher. »

Ghoomer obtient tout l’amour et dirige les écrans

Ghoomer est sorti à un moment où les émissions du film d’action de Sunny Deol Gadar 2 et le drame social d’Akshay Kumar dominent déjà la plupart des écrans. Cependant, comme on dit, rien ne peut empêcher un bon contenu d’obtenir un public. La nouvelle est encourageante pour tous ceux qui réalisent et jouent dans des films à petit budget et obtiennent une sortie limitée en raison d’un autre film ou de films déjà en salles. Le genre sportif et la narration inspirante ont été populaires parmi le public indien et Groomer recevra tout l’amour qu’il mérite, malgré les grosses sorties avec lesquelles il doit survivre.