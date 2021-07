L’examen de Brett Kavanaugh a donné 4 500 conseils au FBI

Dans une lettre, la directrice adjointe du FBI, Jill Tyson, ne donne pas de détails sur la substance des informations sur les astuces.

Les avocats de l’accusatrice de Kavanaugh, Christine Blasey Ford, ont qualifié le travail du FBI de « simulacre ».

Le FBI a reconnu avoir reçu plus de 4 500 conseils au cours de son enquête sur le juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh, provoquant une nouvelle vague de critiques de la part des démocrates du Sénat qui ont longtemps remis en question le processus de vérification du bureau près de trois ans après la confirmation de Kavanaugh au Sénat.

Alors que Kavanaugh a été confirmé par une faible majorité (50-48), sa confirmation a été définie par le témoignage émotionnel de la professeure d’université californienne Christine Blasey Ford qui a accusé la candidate de l’avoir agressée sexuellement au début des années 1980 et les dénégations furieuses de Kavanaugh.

Dans une lettre du 30 juin rendue publique par les législateurs jeudi, la directrice adjointe du FBI, Jill Tyson, n’a pas précisé la substance de l’information.

Tyson, répondant aux demandes de renseignements antérieures du sénateur Sheldon Whitehouse, DR.I., et de Christopher Coons, D-Del., a déclaré que la nomination de Kavanaugh marquait la première fois qu’une ligne téléphonique du FBI avait été établie pour recevoir des informations lors d’une enquête de confirmation du Sénat. .

« Les aveux contenus dans votre lettre corroborent et expliquent de nombreux témoignages crédibles d’individus et d’entreprises selon lesquels ils avaient contacté le FBI avec des informations très pertinentes pour (…) une lettre au directeur du FBI Christopher Wray qui a été rejoint par cinq autres démocrates du Sénat. « Si le FBI n’était pas autorisé ou n’a donné suite à aucun des pourboires qu’il a reçus de la ligne de signalement, il est difficile de comprendre l’intérêt d’avoir une ligne de signalement. »

Saisissant la lettre nouvellement divulguée du FBI, les avocats de Ford, Debra Katz et Lisa Banks, ont qualifié la gestion par le bureau de l’enquête Kavanaugh de « simulacre et d’échec institutionnel majeur ».

« Non seulement le FBI a refusé d’interviewer le Dr Ford ou les corroborants énumérés dans notre lettre au directeur du FBI Wray, mais il n’a pas donné suite aux plus de 4 500 conseils qu’il a reçus concernant le candidat de l’époque Kavanaugh », ont déclaré les avocats. « Au lieu de cela, il a transmis l’information à la Maison Blanche, permettant à ceux qui ont soutenu Kavanaugh de prétendre à tort que le FBI n’a trouvé aucun acte répréhensible. »

La division de la sécurité du FBI, qui gère les enquêtes sur les antécédents des candidats, a fourni « tous les conseils pertinents » au bureau du conseil de la Maison Blanche, qui avait demandé l’examen, a déclaré Tyson. La lettre du responsable, cependant, ne dit pas combien a été partagée avec la Maison Blanche.

Dans la lettre du FBI, Tyson a déclaré que les responsabilités du bureau dans les enquêtes sur les antécédents des candidats diffèrent de ses fonctions d’enquête criminelle. Dans les cas impliquant des candidats à la présidence, le FBI rassemble et fournit des informations à la Maison Blanche pour aider les fonctionnaires à déterminer « l’aptitude » pour le bureau.

« La fonction du FBI… est purement d’établissement des faits », a déclaré Tyson. « Les autorités, politiques et procédures sur lesquelles le FBI s’appuie pour mener (des enquêtes de fond) ne sont pas les mêmes que les autorités, politiques et procédures utilisées pour enquêter sur des affaires pénales », a-t-elle déclaré.

Dans son rôle d’enquêteur de fond, le FBI a mené l’examen de Kavanaugh à la demande du bureau du conseil de la Maison Blanche, interrogeant 49 personnes pendant cinq jours avant de rendre les résultats le 18 juillet 2018.

Deux mois plus tard, à la suite de la divulgation publique des allégations de Blasey Ford lors de séances déchirantes de la commission judiciaire du Sénat, la Maison Blanche a demandé une enquête supplémentaire – mais limitée –. Pendant une période de six jours, le FBI a interrogé 10 personnes supplémentaires.

« Parce que le FBI agissait à nouveau dans son rôle d’enquêteur de fond et non d’entité d’enquête criminelle, les autorités, les politiques et les procédures utilisées pour enquêter sur les affaires criminelles ne s’appliquaient pas », a écrit Tyson. « Le FBI a terminé les enquêtes limitées le 4 octobre 2018 et a fourni les résultats à l’entité requérante (la Maison Blanche). »

Wade Henderson, président par intérim et PDG de la Leadership Conference on Civil and Human Rights, a affirmé jeudi que l’examen avait été « grossièrement mal géré ».

« Les républicains de la Maison Blanche et du Sénat Trump ont honteusement étouffé une enquête pour précipiter le processus et garantir à leur candidat un siège à la Cour suprême », a déclaré Henderson. « Ces actions inadmissibles sapent le rôle constitutionnel du Sénat et continuent de jeter une ombre sur l’intégrité de la Cour. »