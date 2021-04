L’ex-petit ami de KOURTNEY Kardashian, Younes Bendjima, a qualifié la star de télé-réalité d ‘«impudique».

Les commentaires de la femme de 27 ans interviennent après que la femme de 42 ans ait publié une photo presque nue avec son nouvel homme Travis Barker.

Banque de photos NBCU / NBCUniversal via

L’ex de Kourtney l’a qualifiée de « sans vergogne »[/caption]

Instagram / Kourtney Kardashian

La star de télé-réalité a récemment partagé une photo presque nue d’elle-même et du nouvel homme Travis[/caption]

Getty – Contributeur

Younes a semblé claquer Kourtney dans un article Instagram maintenant supprimé[/caption]

Le lundi, Kourtney a partagé une photo d’elle et Travis, 45 ans, s’embrassant alors qu’il la tenait debout.

La personnalité de la télévision portait un petit bikini alors qu’elle enroulait ses jambes autour de son nouvel homme et il la souleva par ses fesses nues.

Elle a simplement sous-titré le se casser: « Comme le paradis. »

Selon Page six, Younes a écrit dans un article d’Instagram Story maintenant supprimé: «La honte est devenue si normale dans la société d’aujourd’hui que la modestie est devenue étrange.»

Après que les fans aient cru que le commentaire concernait Kourtney, il a déclaré sur son Histoire d’Instagram: «Je poste toujours des citations depuis des années, tous types de citations. Arrêtez de m’attacher à des gens qui ne font plus partie de ma place, ça fait deux ans, passons à autre chose… »

Instagram

Il a clarifié son commentaire dans un article suivant sur Instagram Story[/caption]

Instagram

Kourtney et Younes datés de 2016 à 2018[/caption]

Younes a ajouté: «Pas besoin de mauvaises vibrations. Tiens-moi loin de tout ça. Très appréciée. Gracias amigos. »

La star de L’incroyable famille Kardashian et Younes datent de 2016 à 2018.

Les ex se sont séparés après de longues vacances en Italie, bien qu’ils aient à nouveau déclenché des rumeurs d’amour en décembre 2019 après avoir été vus ensemble à Disneyland.

Kourtney a depuis évolué, car elle est maintenant en relation avec le musicien.

Instagram

Kourtney a évolué avec Travis[/caption]

Instagram

Le couple a confirmé leur romance en février[/caption]

Quelques mois à peine après avoir rendu public leur histoire d’amour en février, des sources ont récemment révélé que le batteur de Blink-182 voulait épouser la mère de trois enfants.

Cependant, des sources ont affirmé que Kourtney était «tellement amoureux» du batteur de Blink-182 Travis, mais ne pense pas qu’elle peut passer à l’étape suivante.

Un initié a récemment dit La vie hollywoodienne: «Kourtney est plus amoureux que jamais et tout le monde le voit. Elle et Travis vibrent juste. Il l’adore et attend ses pieds et ses mains. «Il adorerait se marier avec elle, mais ce n’est pas quelque chose qu’elle envisage en ce moment. La situation Scott en est une grande partie.

«Travis comprend cela et il est très respectueux et compréhensif de sa situation avec Scott.»

Instagram

Des sources ont récemment déclaré que Kourtney était « tellement amoureux » de Travis[/caption]





Kourtney et Scott Disick daté de 2006 à 2015, alors qu’ils partagent trois enfants ensemble.

L’homme de 37 ans a récemment admis il n’aime pas la voir avec un autre mec.

Lors d’un récent épisode de KUWTK, Scott dit qu’il est «bouleversé et triste» quand il voit Kourtney avec d’autres hommes.

Il a avoué: « C’est mon insécurité que je n’aime pas te voir avec un autre gars ou un gars. »

Instagram

La star de télé-réalité partage trois enfants avec l’ex Scott Disick[/caption]