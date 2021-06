L’ancien vice-président Mike Pence a ressenti la colère des électeurs fidèles à son ancien patron, Donald Trump, et a été hué et traité de « traître » alors qu’il commençait à prononcer un discours lors d’une conférence conservatrice en Floride.

L’incident s’est produit vendredi alors que Pence montait sur scène à la Faith & Freedom Coalition « Route vers la majorité » conférence à Orlando. Les chahuteurs se moquaient et criaient « traitre » comme Pence a commencé ses remarques. Il a réussi à amadouer les acclamations de la foule lorsqu’il a fait son auto-présentation fréquemment utilisée, en disant : « Je suis chrétien, conservateur et républicain – dans cet ordre. »

Pence se fait noyer par des chahuteurs lors du sommet de la Foi et de la Liberté, dont certains semblent scander « traître ! pic.twitter.com/pAQxavsK3O – Andrew Solender (@AndrewSolender) 18 juin 2021

La scène a marqué l’une des premières indications du niveau de vitriol politique auquel l’ancien vice-président pourrait être confronté en tant que l’un des premiers favoris pour la nomination présidentielle républicaine de 2024. Pence s’est heurté au président de l’époque Trump et à ses fidèles lorsque l’ancien vice-président a refusé de bloquer la certification de la victoire électorale du démocrate Joe Biden le 6 janvier.

Pence et d’autres politiciens ont dû être évacués du Capitole ce jour-là alors qu’une manifestation contre la fraude électorale s’est transformée en émeute. Trump a verbalement attaqué le vice-président, affirmant qu’il n’avait pas le « courage » pour bloquer la formalisation des votes du collège électoral de Biden. Pence, pour sa part, pensait qu’il n’avait pas le pouvoir de rejeter les résultats du vote, et il se serait senti trahi lorsque la foule s’est retournée contre lui pour avoir accompli son devoir constitutionnel. Certains des émeutiers qui ont violé le Capitole ont même scandé « Pend Mike Pence. »

Les blessures étant encore fraîches en février, Pence a refusé de prendre la parole lors de la conférence de CPAC à Orlando, l’un des plus grands événements politiques de l’année. Trump était l’attraction vedette de l’événement, prononçant son premier grand discours post-présidentiel.





Aussi sur rt.com

L’ex-VP Pence snobe la conférence conservatrice annuelle où son ancien patron Trump doit prendre la parole, suscitant des spéculations







D’autres républicains qui étaient perçus comme n’ayant pas suffisamment soutenu les allégations de fraude électorale de Trump ont également été confrontés à une réaction politique. Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, que Trump a critiqué pour ne pas avoir annulé le résultat des élections de l’État, a été hué lors de la convention annuelle du GOP plus tôt ce mois-ci à Atlanta.

Plus de 85% des répondants républicains dans un sondage de l’Université Quinnipiac réalisé le mois dernier ont déclaré qu’ils préféraient un candidat à la présidentielle de 2024 qui était principalement d’accord avec Trump. Les deux tiers ont déclaré qu’ils aimeraient voir Trump lui-même se présenter à l’investiture du parti. Le même pourcentage, 66%, a déclaré qu’il pensait que la victoire de Biden en 2020 était illégitime.

Trump a déclaré dans une interview à Fox Business plus tôt ce mois-ci qu’il « certainement considérer » Le gouverneur de Floride Ron DeSantis en tant que colistier s’il participe à la course 2024, snobant apparemment Pence. Si Trump ne se présente pas, DeSantis et Pence sont actuellement en tête des sondages.





Aussi sur rt.com

Quoi que Pence envisage, il a détruit sa carrière politique, et peut-être le Parti républicain, en jetant Trump sous le bus







Une étude de Trafalgar Group réalisée le mois dernier a montré que 35% des électeurs républicains choisiraient DeSantis dans une course sans Trump. Pence a recueilli un soutien de 10 %, se classant derrière DeSantis et le sénateur Ted Cruz (R-Texas), qui était à 15 %. Un sondage de mars réalisé par Tony Fabrizio a classé Pence et DeSantis en tête, à 19 % et 17 %, respectivement.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!