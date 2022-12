L’ex-vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili devant le tribunal pour une enquête sur la corruption au Qatar

BRUXELLES – Un suspect clé dans une enquête de corruption qui s’élargit dans l’Union européenne devrait comparaître mercredi devant un tribunal belge, selon le bureau du procureur, offrant potentiellement de nouveaux détails sur des allégations explosives selon lesquelles des responsables actuels et anciens auraient reçu des pots-de-vin du Qatar.

L’élargissement de l’enquête, déjà qualifié de scandale européen le plus important de mémoire récente, a secoué la capitale de facto de l’Union européenne, soulevant des questions sur la corruption et le trafic d’influence, en particulier au Parlement européen, et entraînant de nouveaux appels à la surveillance éthique. .