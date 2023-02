L’ex-vérificateur de la fille de KCR arrêté par le CBI dans l’affaire de la politique des alcools à Delhi

Un comptable agréé basé à Telangana, anciennement employé avec la fille de KCR, K Kavitha, a été convoqué dans la capitale nationale et arrêté par la CBI dans l’affaire de la politique des alcools de Delhi.

Butchi Babu, l’ancien auditeur de K Kavitha, a représenté le “South Group” dans l’affaire, a déclaré la CBI. Il a été arrêté mardi soir car il n’était pas coopératif et ses réponses se sont avérées évasives, a indiqué l’agence.

La CBI a allégué que le rôle de M. Babu dans la formulation et la mise en œuvre de la politique d’accise de Delhi, désormais abandonnée, avait causé un “gain injustifié” aux titulaires de licences de gros et de détail basés à Hyderabad et à leurs bénéficiaires effectifs.

Auparavant, K Kavitha avait été interrogé par une équipe du CBI à Hyderabad le 12 décembre pendant plus de sept heures dans le cadre de l’affaire.

La Direction de l’application de la loi, qui enquête sur les délits financiers, avait allégué que K Kavitha faisait partie du “South Cartel” qui avait bénéficié de pots-de-vin dans l’affaire de la politique des alcools.

La politique a été retirée l’année dernière par le gouvernement AAP après qu’une enquête CBI a été ordonnée par le lieutenant-gouverneur de la capitale, VK Saxena, un représentant du gouvernement dirigé par le BJP au centre.

La Direction de l’application de la loi et la CBI ont affirmé que des irrégularités avaient été commises lors de la modification de la politique d’accise de Delhi avec la connivence et les pots-de-vin d’un lobby connu sous le nom de “South Group”.

Le groupe comprenait Kavitha de Bharat Rashtra Samithi, au pouvoir de Telangana, Magunta Srinivasalu Reddy, un député du Congrès YSR au pouvoir d’Andhra Pradesh, et Sarath Reddy d’Aurobindo Pharma, selon l’agence.

En vertu de celui-ci, les frais de licence ont été supprimés ou réduits, et des faveurs indues ont été accordées aux titulaires de permis d’alcool, ont affirmé les agences.

Le vice-ministre en chef de Delhi, Manish Sisodia, a été nommé accusé et interrogé dans l’affaire.