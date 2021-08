Désormais députée à la Douma d’État après s’être tournée vers la politique après son illustre carrière en patinage de vitesse, Zhurova pense que les juges des Jeux ont choisi de récompenser les athlètes locaux lorsqu’ils ont été impliqués dans des compétitions serrées avec des concurrents en visite.

Le quadruple olympien et médaillé d’or du 500 m aux Jeux d’Athènes en 2004 estime également que le Japon a été traité plus généreusement en tant que nation concurrente parce que les dirigeants ont accepté d’aller de l’avant avec les Jeux, continuant le spectacle malgré les protestations publiques au sein d’un État d’urgence étant déclarée à Tokyo et dans d’autres régions.

« Si les Jeux olympiques étaient en Russie et qu’il y avait un tel arbitrage, [especially] en faveur des hôtes, nous savons ce qui se serait passé », Zhurova a déclaré à Championat que, dans un indice, il y aurait un tollé alors que le sentiment anti-russe s’infiltrerait.

« Je pense que beaucoup de gens argumentent de cette façon : les Japonais sont tellement désolés de se retrouver dans une telle situation avec une pandémie, [if] elles ou ils [the International Olympic Committee] pouvez [show their] gratitude sous la forme de plusieurs médailles, qu’il en soit.

« En général, nous comprenons que les juges sont aussi des personnes, [but] s’il y a le choix [to] donnez la médaille aux Japonais ou à quelqu’un d’autre, ils la donneront à l’hôte. »

La critique intervient alors que les utilisateurs des médias sociaux chinois attaquent les athlètes japonais en ligne après des accusations selon lesquelles les juges auraient été biaisés à leur égard lors d’événements tels que la finale du double mixte de tennis de table et l’épreuve du concours général de gymnastique artistique masculine.

« Si le Japon n’avait pas organisé les Jeux olympiques, le monde pourrait encore sympathiser avec cela. Maintenant, non seulement l’esprit olympique est absent, mais le sentiment anti-japonais s’est réveillé », a-t-il ajouté. a hésité le vlogger basé à Shanghai Yin Jiliang, qui attire plus d’un million d’adeptes sur la populaire plate-forme de médias sociaux locale Weibo.