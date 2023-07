L’ex-tsar israélien de la sécurité soutient la manifestation des réservistes contre le plan de réforme judiciaire de Netanyahu

L’ancien chef de l’agence de sécurité intérieure israélienne a exprimé jeudi son soutien aux réservistes militaires refusant de servir pour protester contre la refonte judiciaire prévue par le gouvernement, suscitant de vives critiques de la part des alliés ultranationalistes du Premier ministre Benjamin Netanyahu quelques jours avant que le Parlement ne vote sur un projet de loi clé.

Une commission parlementaire a approuvé mercredi soir un projet de loi qui réduirait les pouvoirs de surveillance de la Cour suprême en supprimant sa capacité d’annuler des décisions qu’elle juge « déraisonnables ». La norme est conçue comme une protection contre la corruption et les nominations inappropriées de personnes non qualifiées.

Le projet de loi, qui doit faire l’objet d’un vote final au Parlement la semaine prochaine, est l’un des éléments clés du plan de refonte judiciaire du gouvernement Netanyahu.

Alors que la pression montait sur lui pour geler le plan, Netanyahu a programmé une conférence de presse aux heures de grande écoute jeudi soir.

Lui et ses alliés disent que le plan est nécessaire pour limiter ce qu’ils considèrent comme des pouvoirs excessifs des juges non élus. Les détracteurs du plan affirment que la législation concentrera le pouvoir entre les mains de Netanyahu et de ses alliés et sapera le système de freins et contrepoids du pays. Ils disent également que Netanyahu, qui est jugé pour des accusations de corruption, a un conflit d’intérêts.

La proposition a amèrement divisé le public israélien et suscité des appels du président américain Joe Biden pour que Netanyahu ralentisse et attende un large consensus national avant d’adopter toute législation.

Des dizaines de milliers d’Israéliens ont rejoint les manifestations de masse contre la refonte depuis qu’elle a été proposée en janvier. Les chefs d’entreprise ont déclaré que le plan chasserait les investisseurs internationaux, et des dizaines de réservistes dans des unités militaires clés, y compris des pilotes de chasse, des commandos et des officiers de cyberguerre, ont menacé de cesser de se présenter au travail.

Les dirigeants israéliens et les commandants militaires ont exprimé une inquiétude croissante, affirmant que les refus de servir pourraient nuire à la sécurité du pays. Les réservistes, dont le service est volontaire, constituent l’épine dorsale de l’armée israélienne.

S’adressant à la radio de l’armée jeudi, Nadav Argaman, ancien chef de l’agence de sécurité intérieure du Shin Bet, a adressé des critiques virulentes à Netanyahu, affirmant qu’il semble déterminé à préserver sa coalition au pouvoir de partis ultranationalistes et ultra-orthodoxes, et non l’État lui-même, et a déclaré qu’il était « très inquiet que nous soyons au bord d’une guerre civile ».

« Nous devons arrêter cette législation par tous les moyens », a-t-il déclaré, exprimant son soutien aux réservistes qui « sont très inquiets et craignent pour la sécurité de l’Etat d’Israël ».

Pour les réservistes, a-t-il dit, « jusqu’à présent, défendre Israël se faisait sur le champ de bataille. De leur point de vue, à partir d’aujourd’hui, défendre Israël signifie préserver la démocratie israélienne ».

Argaman a été nommé à la tête du Shin Bet par Netanyahu en 2016 et a démissionné en 2021.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, un allié clé de Netanyahu et un colon ultranationaliste, a tweeté qu’Argaman s’était « livré à un lavage de cerveau idiot ».

Le plan de refonte judiciaire, qui a été annoncé peu de temps après que Netanyahu a pris ses fonctions de Premier ministre à la suite des élections législatives de novembre – les cinquièmes d’Israël en moins de quatre ans – a divisé un pays déjà très polarisé.

Netanyahu a gelé la législation en mars après des semaines de manifestations et de grèves croissantes, mais a relancé la refonte judiciaire ces dernières semaines après l’échec des pourparlers visant à trouver un compromis avec les législateurs de l’opposition.

Ces derniers jours, les réservistes militaires ont de plus en plus appelé à refuser de servir si la législation est adoptée.

Les critiques disent que la suppression de la norme de raisonnabilité permettrait au gouvernement de nommer des copains non qualifiés à des postes importants sans surveillance. Ils disent également que cela pourrait ouvrir la voie à Netanyahu pour licencier l’actuel procureur général – considéré par les partisans comme un rempart contre le plan de refonte – ou nommer des responsables juridiques qui pourraient se sortir facilement des accusations de corruption auxquelles il fait face dans un procès en cours.

Netanyahu dirige maintenant le gouvernement le plus ultranationaliste et le plus conservateur sur le plan religieux du pays depuis les 75 ans d’histoire d’Israël.