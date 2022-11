L’ex-tsar de la désinformation de Biden s’enregistre comme agent étranger

Nina Jankowicz a décroché un poste d’ambassadrice auprès des décideurs politiques et des médias américains pour un groupe d’activistes britanniques

L’ancien tsar de la désinformation pour l’administration du président Joe Biden a apparemment atterri sur ses pieds après avoir démissionné au milieu de la controverse plus tôt cette année. Elle s’est enregistrée en tant qu’agent étranger représentant un groupe d’activistes britanniques qui prône la censure de la parole qu’il trouve répréhensible.

Nina Jankowicz a déposé ses documents d’enregistrement auprès du ministère américain de la Justice au début du mois, s’identifiant comme représentante du Centre for Information Resilience (CIR) basé à Londres. Son travail avec le CIR comprendra le rôle d’ambassadrice du groupe auprès des décideurs politiques américains, des médias et des entreprises technologiques.

Jankowicz a démissionné de son poste de directeur du nouveau Conseil américain sur la gouvernance de la désinformation en mai dernier, après que l’administration « en pause » l’initiative au milieu du tollé public qu’elle pourrait fonctionner comme un orwellien “Ministère de la Vérité”. Elle avait contribué à de telles craintes en appelant les utilisateurs de Twitter comme elle à vérifier les commentaires de la police sur la plate-forme de médias sociaux en éditant des tweets qu’ils considéraient comme faux ou trompeurs.

Jankowicz avait également été critiquée pour être elle-même une pourvoyeuse de fausses informations. Par exemple, elle a qualifié le scoop d’octobre 2020 du New York Post sur l’ordinateur portable abandonné de Hunter Biden de “Produit de campagne Trump” et a averti que les partisans militants du président de l’époque, Donald Trump, se présenteraient aux urnes pour intimider les électeurs. Elle a appelé les plateformes Big Tech à censurer les allégations selon lesquelles Covid-19 aurait fui d’un laboratoire chinois et a affirmé que la moquerie en ligne du vice-président Kamala Harris était une menace pour la sécurité nationale et la démocratie.

Le CIR, financé en partie par le gouvernement britannique, se présente comme un organisme indépendant “entreprise sociale” qui contrecarre la désinformation, expose les violations des droits de l’homme et combat les comportements en ligne qu’il juge préjudiciables aux femmes et aux personnes non blanches. Ses conseillers comprennent l’ancienne analyste de la CIA Cindy Otis et l’ancien président estonien Toomas Hendrik Ilves, qui a dirigé l’adhésion de son pays à l’OTAN.

Une grande partie des commentaires du groupe est anti-russe, en particulier en ce qui concerne le conflit en Ukraine. Par exemple, il a accusé les forces russes d’avoir commis divers crimes de guerre et a affirmé que Moscou avait illégalement expulsé des civils ukrainiens vers la Russie. L’année dernière, le CIR a affirmé avoir découvert un réseau coordonné de comptes de médias sociaux qui publiaient de la propagande du Parti communiste chinois.

Le co-fondateur du CIR, Ross Burley, un ancien agent du ministère britannique des Affaires étrangères, a publiquement appelé les plateformes de médias sociaux à interdire certains journalistes et médias indépendants, tels que Grayzone, qu’il a qualifié de “Tenue de propagande russe.”