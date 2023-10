L’ex-trésorier du représentant George Santos plaidera coupable dans une affaire fédérale

L’ancien trésorier de campagne du représentant George Santos plaidera coupable jeudi après-midi devant un tribunal fédéral de Long Island pour des accusations non précisées liées à l’affaire pénale contre le républicain de New York, selon des documents judiciaires.

En mai, Santos a plaidé non coupable d’un acte d’accusation fédéral de 13 chefs d’accusation qui accusé lui avec sept chefs de fraude électronique, trois chefs de blanchiment d’argent, un chef de vol de fonds publics et deux chefs de fausses déclarations matérielles à la Chambre des représentants. Santos a plaidé non coupable et a été libéré sous caution de 500 000 $ et à des conditions comprenant la remise de son passeport et l’approbation judiciaire pour voyager en dehors de New York et de Washington, DC.

À l’époque, il avait qualifié les accusations d’« inexactes » et avait déclaré qu’il blanchirait son nom.

Contactée pour commenter, la porte-parole de Santos, Gabrielle Lipsy, a déclaré : « Les bureaux officiels ne peuvent pas commenter ces questions ».

Plus tôt cette année, la Commission électorale fédérale a demandé des informations sur la campagne de Santos après qu’une personne répertoriée comme son trésorier de campagne ait nié avoir accepté le poste.

« Il a été porté à l’attention de la Commission électorale fédérale que vous n’aviez peut-être pas inclus les informations véridiques, correctes ou complètes du trésorier » dans un dossier récent, a déclaré un lettre du FEC.

La lettre était adressée à Thomas Datwyler, que la campagne avait identifié comme le nouveau trésorier. dans la paperasse en janvier.

Un avocat de Datwyler a cependant déclaré à l’époque à NBC News que son client n’avait jamais accepté le poste et n’avait pas l’intention de travailler pour la campagne.

Santos a été mis sous surveillance pour la première fois l’année dernière après que le New York Times a publié une bombe enquête montrant qu’une grande partie de son curriculum vitae semblait avoir été fabriquée, y compris des affirmations selon lesquelles il possédait de nombreuses propriétés, qu’il était auparavant employé par Goldman Sachs et Citigroup et qu’il était diplômé du Baruch College. Santos a répondu quelques jours plus tard en admettant qu’il avait embelli certaines parties de son curriculum vitae, notamment des informations sur ses études et ses antécédents professionnels. Depuis, il fait face à des appels répétés à sa démission.

Santos doit comparaître devant le tribunal le 27 octobre pour une conférence de mise en état. La conférence était initialement prévue pour le 7 septembre, mais les procureurs et les avocats de Santos ont demandé plus de temps, en partie parce que « les parties ont continué à discuter des voies possibles à suivre dans cette affaire » et « souhaitent disposer de plus de temps pour poursuivre ces discussions ». spéculations sur un éventuel accord de plaidoyer.

Santos a déclaré à CNN le mois dernier, il n’était en discussion sur aucun accord.