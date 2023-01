L’ex-star lyonnaise Gunnarsdottir remporte une affaire historique sur l’indemnité de maternité

Sara Bjork Gunnarsdottir a quitté Lyon pour rejoindre la Juventus à l’été 2022. Harriet Lander/Copa/Getty Images

La FIFPRO, le syndicat mondial des joueurs de football, a lancé mardi un rappel à tous les clubs de football sur les droits des femmes après avoir aidé l’ancienne joueuse de l’Olympique Lyonnais Sara Bjork Gunnarsdottir à gagner une affaire de maternité historique contre le club.

“[The] décision contre l’ancien club de l’Olympique Lyonnais envoie un message clair aux clubs et aux footballeurs du monde entier : l’application stricte des droits de la maternité est exécutoire”, La FIFPRO a dit.

La qualifiant de “première décision du genre depuis l’entrée en vigueur des règles de maternité de la FIFA en janvier 2021”, la FIFPRO a appelé toutes les organisations à reconnaître l’application des “règles de maternité obligatoires”.

La FIFA a publié les résultats du procès contre le club, et a condamné Lyon à lui verser l’intégralité de son salaire de plus de 82 000 € plus les intérêts. Selon les règles approuvées par le Conseil décisionnel de la FIFA en 2020, les joueuses doivent bénéficier d’un congé de maternité de 14 semaines et les clubs seront obligés de les réintégrer par la suite et de fournir un soutien médical adéquat.

Gunnarsdottir, qui est maintenant à la Juventus, a déclaré à The Players Tribune qu’à partir du moment où elle est revenue en Islande au début de 2021, elle n’a reçu qu’un “petit pourcentage de la sécurité sociale”. La FIFPRO l’a aidée à faire sa première demande auprès de la FIFA en septembre 2021.

En plus de la restitution du salaire, la FIFA a également constaté que le club n’avait pas respecté les directives du “devoir de diligence”, qui incluaient la responsabilité d’offrir à Gunnarsdottir un autre emploi et de veiller à son bien-être.

“Ils ont parlé du” devoir de diligence “du club, qu’il n’y avait eu aucun contact avec moi pendant ma grossesse. Personne ne me surveillait vraiment, ne me suivait, ne voyait comment j’allais mentalement et physiquement, à la fois en tant qu’employée, mais aussi en tant qu’être humain. Fondamentalement, ils avaient la responsabilité de s’occuper de moi, et ils ne l’ont pas fait », a déclaré Gunnarsdottir.

“J’avais droit à mon plein salaire pendant ma grossesse et jusqu’au début de mon congé de maternité, conformément aux règlements obligatoires de la FIFA. Cela fait partie de mes droits, et cela ne peut être contesté, même par un club aussi grand. comme Lyon.”

Gunnarsdottir a déclaré que la résolution était plus importante que son propre cas.

“La victoire m’a semblé plus grande que moi. C’était comme une garantie de sécurité financière pour tous les joueurs qui veulent avoir un enfant au cours de leur carrière. Ce n’est pas un” peut-être “ou un inconnu”, a-t-elle écrit.

“Je veux m’assurer que personne ne revivra plus jamais ce que j’ai vécu. Et je veux que Lyon sache que ce n’est pas OK… Nous méritons mieux.”

Dans un communiqué publié mardi, Lyon a accusé la loi française de les empêcher de répondre aux exigences de la FIFA.

“La FIFA nous a reproché de ne pas avoir proposé un autre travail à Sara Bjork Gunnarsdottir pendant son arrêt maladie puis son congé maternité alors qu’en même temps la loi nous interdit de le faire en France et que la joueuse nous avait expressément demandé de pouvoir retourner vivre en Islande, ce que nous avons accepté”, a écrit mardi l’Olympique Lyonnais dans un communiqué.

“Nous sommes fiers d’avoir eu Sara Bjork Gunnarsdottir dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Nos chemins se sont séparés pour des raisons purement sportives.

“Si elle souhaite nous aider aujourd’hui à faire évoluer davantage le droit français, nous serions heureux de pouvoir l’associer à nos efforts aux côtés d’Amel Majri pour permettre à toutes les sportives de vivre pleinement leur grossesse ainsi que leur retour à la compétition.”

L’ailier de l’OL Amel Majri, 29 ans, est devenu le premier international français actif à avoir un enfant en juillet 2022.