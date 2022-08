L’ex-star du Real Madrid Fabio Coentrao condamné à une amende et suspendu

L’ancien arrière gauche du Real Madrid, Fabio Coentrao, s’est vu infliger une interdiction d’un match et une amende de 850 €, un an après avoir pris sa retraite du football pour poursuivre une carrière de pêcheur.

Coentrao, 34 ans, a été sanctionné par la Fédération portugaise de football (FPF) pour “insultes et atteintes à la réputation” alors qu’il jouait pour Rio Ave lors d’un match nul 3-3 contre Boavista en avril de l’année dernière.

Mais l’ancien international portugais n’a pas joué depuis qu’il a quitté Rio Ave l’année dernière pour se concentrer sur la gestion d’une flotte de bateaux de pêche.

La FPF et la Liga Portugal se sont blâmées pour le retard dans l’inculpation de Coentrao, la FPF affirmant avoir informé la ligue à deux reprises du potentiel de dépassement des cas, tandis que la ligue a répondu en disant que “la rapidité de traitement de tous procédure disciplinaire” est “toujours un objectif de notre comité”.

Coentrao est brièvement sorti de sa retraite pour signer un contrat d’un an avec le club d’enfance Rio Ave en 2020, mais possède maintenant trois bateaux de pêche à Setubal dans son Portugal natal, avec environ 45 personnes travaillant pour lui.

“Mon père a toujours eu un bateau, il était vraiment passionné de pêche”, a déclaré Coentrao dans une interview en décembre.

“Je savais que le football finirait un jour, je devrais prendre une autre direction dans ma vie, et mon bonheur c’est cette terre et cette mer, je voulais mener cette vie.

“Il n’y a pas de honte à vivre en mer comme beaucoup le pensent. Les vrais hommes sont ceux qui vont à la mer. Je veux atteindre mes 40 ans et avoir 10 navires.

“Quand j’avais 15 ans, je voulais aller au Real Madrid et je savais que j’avais un long voyage devant moi, très difficile, et je sais qu’ici, ça va peut-être être plus difficile mais je suis une personne très optimiste . Je suis très confiant en moi.

Coentrao a joué pour Benfica, Madrid, Monaco et le Sporting Lisbonne entre autres clubs au cours de sa carrière et a fait 52 apparitions pour le Portugal de 2009 à 2017.

Adriana Garcia d’ESPN a contribué à ce rapport.