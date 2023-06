L’ex-star du porno Mia Khalifa taquine les fans avec un message crypté sur Instagram alors qu’elle est vue en train de pleurer sur une nouvelle photo

L’ANCIENNE star du porno Mia Khalifa a taquiné ses fans avec un message Instagram crypté révélant que quelque chose arrive « bientôt ».

L’influenceuse des médias sociaux a publié sur Instagram une image en larmes d’elle prenant une photo dans ce qui semble être un magasin de vêtements.

Mia a partagé une photo d’elle en larmes Crédit : Instagram

Elle a précédemment taquiné sa nouvelle entreprise

Mia a taquiné sa nouvelle ligne de bijoux

L’ex-star du porno a déclaré que Sheytan est une marque de bijoux de corps

Les fans n’ont pas tardé à se demander si la star taquinait sa nouvelle ligne de bijoux Sheytan – qui signifie « diable » en arabe.

Mia a partagé une vidéo racée la semaine dernière faisant la promotion de sa nouvelle entreprise.

Le mannequin d’origine libanaise et élevé aux États-Unis a été vu recouvert de trésors en or alors qu’il effectuait une série d’activités sexy impliquant des voitures rapides, courir, jouer avec des fleurs et se baigner.

Elle a dit à Huck en mai que Sheytan est un corps bijoux marque qui sera lancée sous peu et qui s’inspire des danseuses du ventre des années 30 et 40.

La créatrice avisée en affaires a raison, car elle aurait accumulé une valeur nette d’environ 4,3 millions de livres sterling.

Elle semble adorer dépenser son argent dans une superbe collection de voitures et possède des moteurs fastueux valant des centaines de milliers de dollars dans son garage.

Auparavant, la star de Pornhub risquait une interdiction d’Instagram après avoir posté un message sexy instantané de son braless dans une chemise.

L’ex-star du porno a partagé une photo presque nue lors d’un voyage au Mexique.

Dans une autre vidéo de vacances, elle a été vue en train de twerker à quatre pattes alors qu’elle séjournait dans une villa à 2 000 £ la nuit.

L’homme de 30 ans a sous-titré la séquence « Photos, ou ça ne s’est pas passé… omg. »