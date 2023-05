L’ANCIENNE légende du porno Mia Khalifa a posé dans un costume fantastique inspiré de Game of Thrones et cela rend ses fans fous.

Peu de temps après une conférence prestigieuse à l’Université d’Oxford, la star classée X a partagé sur Instagram une photo sexy d’elle déguisée en cosplay favori Daenerys Targaryen.

Le cliché sensuel que Mia Khalifa a posté rend les fans de Game of Thrones fous Crédit : Instagram/miakhalifa

La vraie affaire – Emilia Clarke dans le rôle de Daenerys, la mère des dragons Crédit : document

Elle était autrefois l’une des artistes les plus vues sur PornHub Crédit : Instagram / @miakhalifa

L’étourdissante brune de 30 ans avait les cheveux blonds ondulés de la signature de The Mother of Dragon, des bijoux sous les yeux et une tenue de l’ère Dothraki du personnage.

Et si quelqu’un n’était pas sûr de l’inspiration, Mia a aidé à le confirmer avec un gif de Daenerys, un emoji dragon et la citation : « pliez le genou ».

Les fans de la star du porno libano-américaine se demandent maintenant si cela signale un projet à venir pour ses OnlyFans – où il est rapporté qu’elle peut gagner 8 200 £ par jour en vendant ses photos racées.

La créatrice avisée en affaires a raison, car elle aurait accumulé une valeur nette d’environ 4,3 millions de livres sterling.

Elle a investi son argent dans une superbe collection de voitures et possède des moteurs fastueux valant des centaines de milliers de dollars dans son garage.

La voiture la plus chère de Mia est sa Ferrari F12 Berlinetta avec un prix exorbitant d’environ 300 000 £.

La favorite de PornHub voyage actuellement à travers le Royaume-Uni, où elle a même pris le temps de se laisser emporter par certaines célébrations du couronnement alors qu’elle posait à côté du roi Charles III, désormais couronné.

Elle a même fait une référence effrontée au scandale notoire de la tampongate royale lorsque Charles a admis vouloir être le « tampon » de Camilla.

La star à la retraite a déclaré: « Je vérifie juste s’il s’agit d’un tampon normal ou surdimensionné? »

Le mois dernier, la créatrice adulte a partagé une adorable photo de retour de son enfance – et les fans ont dit qu’elle était méconnaissable.

Elle est photographiée âgée d’environ sept ans, vêtue d’une robe blanche et de gants et tenant un bouquet de fleurs près de son visage.

Mia, qui a fait la course comme catholique au Liban, a écrit à côté de la photo : « Les choses que j’ai mangées et auxquelles j’ai survécu : ma première communion. »

Toujours en avril, elle a révélé sa liste de demandes avant d’accepter une séance photo.

Elle a expliqué à ses fans sur Twitter comment elle décidait avec quelles marques elle travaillerait et avec lesquelles elle refusait d’avoir quoi que ce soit à voir.

Elle a écrit: « Je n’ai jamais fait de shooting sans envoyer à l’équipe de création/stylisme ma liste de marques que je refuse de porter. Ce n’est pas difficile de ne pas soutenir les abuseurs. »

On dit que la légende du porno à la retraite gagne jusqu’à 8 200 £ par jour grâce à OnlyFans Crédit : Instagram