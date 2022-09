L’ex-star du football anglais déclenche l’indignation avec le tweet de la reine Elizabeth

Trevor Sinclair a suscité de vives critiques pour un message sur Twitter après la mort du monarque au long règne

L’ancienne star du football anglais Trevor Sinclair a suscité l’indignation après s’être demandé pourquoi “noir et marron” les gens devraient pleurer le décès de la reine Elizabeth II, suggérant que le racisme a “a prospéré” pendant son règne.

Le Royaume-Uni est tombé en deuil jeudi après l’annonce du décès du monarque à l’âge de 96 ans au château de Balmoral en Écosse.

Un message du compte Twitter de Sinclair est apparu dans les heures qui ont suivi et disait : “Le racisme a été interdit en Angleterre dans les années 60 et il a été autorisé à prospérer, alors pourquoi les noirs et les bruns devraient-ils pleurer !!”





Le message de Sinclair, 49 ans, a déclenché une fureur immédiate tandis que le média talkSPORT, où il est un contributeur régulier en tant qu’expert, a déclaré qu’il enquêtait sur l’affaire.

“Nous avons essayé de prendre contact avec Trevor Sinclair suite aux opinions exprimées sur son compte Twitter”, dit un message.

“talkSPORT ne soutient pas ces opinions exprimées et enquête sur la question.”

Simon Jordan, un autre contributeur de TalkSPORT de Sinclair, a été parmi ceux qui ont critiqué le tweet, répondant : « Trev, je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une pensée appropriée, et encore moins un tweet.

“Le pays a perdu une personne très importante et le respect et la valeur devraient être les sentiments primordiaux et non la division!”

Le compte Twitter de Sinclair semble avoir été fermé depuis que le scandale a éclaté, aucun tweet n’apparaissant sur son profil.

Ancien ailier de West Ham, des Queens Park Rangers et de Manchester City, Sinclair a également fait 12 apparitions pour l’Angleterre au cours de sa carrière de joueur.

Il a suscité la controverse depuis sa retraite du jeu professionnel, initialement abandonné par la BBC en 2018 après avoir reconnu avoir abusé racialement d’un policier qui l’avait arrêté pour conduite en état d’ébriété, bien qu’il soit revenu plus tard.

Il y aura inévitablement une pression sur les diffuseurs pour qu’ils ne travaillent pas avec Sinclair à la suite de son dernier scandale, car le Royaume-Uni a suspendu les événements sportifs prévus vendredi et devrait annuler la série de matches de Premier League et de Football League de ce week-end.

