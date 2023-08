L’ex-star des One Direction, Liam Payne, admise à l’hôpital pour une grave infection rénale et annule ses concerts | Actualités Ents & Arts

L’ancienne star des One Direction, Liam Payne, a révélé qu’il avait été hospitalisé pour une « grave infection rénale » et qu’il avait été contraint d’annuler ses concerts.

Le chanteur de 29 ans a déclaré qu’il n’avait « pas d’autre choix » que de reporter « le cœur lourd » sa prochaine tournée en Amérique du Sud.

« Au cours de la semaine dernière, j’ai été hospitalisé pour une grave infection rénale. C’est quelque chose que je ne souhaite à personne, et les médecins m’ont ordonné de me reposer et de récupérer. » Payne posté sur Instagram.

« J’étais plus qu’excité de venir jouer pour vous, les gars.

« À tous ceux d’entre vous qui ont acheté des billets : je suis vraiment désolé. Nous travaillons pour reprogrammer la tournée dès que possible, mais pour l’instant, nous rembourserons les billets – alors surveillez les mises à jour de votre point d’achat.

« Merci comme toujours pour votre amour et votre soutien, et j’ai hâte de vous voir bientôt. »

Payne s’est lancé dans une carrière solo après Une direction ont annoncé qu’ils prendraient une pause indéfinie en 2015.