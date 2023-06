L’ex-star d’Emmerdale revient sur ITV avec une nouvelle série malgré la précédente émission de la BBC

Une ancienne star d’Emmerdale revient sur ITV avec une nouvelle série – malgré une émission précédente sur la BBC.

Kelvin Fletcher – qui a joué Andy Sugden dans Emmerdale jusqu’en 2016 – dirige maintenant sa propre ferme dans le Peak District.

Kelvin Fletcher et sa femme Liz ont une nouvelle série sur ITV, Fletcher’s Family Farm[/caption]

Kelvin, 39 ans, a précédemment documenté l’achat et la mise en place de la ferme avec sa femme Liz dans la série documentaire de la BBC, Kelvin’s Big Farming Adventure.

Mais maintenant, le couple et leurs quatre enfants racontent les hauts et les bas de la vie agricole à ITV avec un nouveau programme, Fletcher’s Family Farm.

La série de style documentaire est composée de huit épisodes de 60 minutes et sera diffusée plus tard cette année.

Kelvin et Liz ont déclaré : « Lorsque nous nous sommes lancés dans ce nouveau chapitre de nos vies, nous n’aurions pas pu imaginer quel voyage extraordinaire ce serait.

« Depuis l’arrivée de nos deux jumeaux nouveau-nés l’année dernière, cela a été encore plus un tour de montagnes russes.

« Naviguer dans la vie agricole avec quatre jeunes enfants est certainement un défi, mais plein de rires et de souvenirs inoubliables.

« Nous sommes ravis d’inviter les téléspectateurs dans nos vies comme jamais auparavant – nous espérons partager la beauté et la joie imprévisible de la vie sur notre ferme. »

La commissaire d’ITV, Leanne Clarke, a ajouté: «Nous sommes ravis que Kelvin, Liz et toute la famille nous montrent les ficelles de ce qu’il faut pour gérer une ferme en activité.

« Je suis sûr que ce sera une aventure très divertissante pour eux et notre public. »

Kelvin et Liz ont quatre enfants; Marnie, 6 ans, Milo, 4 ans, et les jumeaux Mateusz et Maximus, un.

L’acteur est ravi de retrouver ITV après tant d’années à travailler sur Emmerdale.

Il a déclaré: « Ce fut absolument formidable de travailler à nouveau avec la famille ITV, avec qui j’ai travaillé pendant tant d’heureuses années. »

La famille avait auparavant une émission familiale sur la BBC[/caption]

La ferme familiale de Fletcher sera diffusée sur ITV fin 2023.