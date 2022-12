L’ex-star d’EastEnders semble méconnaissable alors qu’il se transforme en méchant de Panto après la sortie du savon de choc

Une ancienne star d’Eastenders semblait méconnaissable alors qu’il se transformait en méchant Panto après sa sortie de savon de choc.

S’adressant aux médias sociaux, Ricky Champ de la renommée du savon a partagé une série d’images dans sa tenue de capitaine Crochet.

Ricky Champ avait l’air méconnaissable alors qu’il s’habillait pour le panto[/caption]

La star est connue pour son rôle de Stuart Highway dans EastEnders[/caption]

Ricky a partagé une série de clichés dans son rôle de Captain Hook[/caption]

Il a enfilé la tenue emblématique du célèbre personnage, avec une perruque bouclée noire, une veste rouge et un crochet.

Ricky, 42 ans, a écrit: “Soirée d’ouverture à @croydonfairfield ” et a partagé d’autres images de lui-même sur scène.

Il a également posté des clichés de grandes bagues qu’il portait pour le rôle, ainsi qu’un côté tourné dans son impressionnante perruque.

L’acteur est célèbre pour son rôle de Stuart Highway dans le feuilleton de la BBC, et avant de rejoindre EastEnders en 2018 en tant que némésis de Mick Carter (Danny Dyer), Ricky était connu pour son rôle de Paul Parker dans la sitcom Him & Her.

Il est également apparu dans Game of Thrones dans la saison 6 en tant que Gatins.

À l’été de cette année, il a été révélé que Ricky quitterait le feuilleton après quatre ans.

Il a partagé un hommage à son personnage sur les réseaux sociaux à l’époque, écrivant: “Quel voyage fou et incroyable.

“Ça va être étrange de ne pas avoir ce type dans ma tête.”

“Adieu Mr Highway, ça a été émouvant #eastenders (merci pour les photos Jess @stuart_highway sur Twitter)”, a ajouté la star.

À peu près à la même époque, l’acteur a accueilli un petit garçon dans le monde avec sa femme Samantha.

Le couple a révélé dans une nouvelle interview qu’ils avaient nommé leur deuxième enfant River et que leur fille de quatre ans, Beatrix, était ravie d’être une grande sœur.





Ricky, 42 ans, a déclaré à OK ! : “River se sentait bien. Nous n’avons pas parcouru un livre de noms de bébé – nous avons toujours été fiers de nos compétences en matière de dénomination.

«Je veux dire, nous avons deux chats appelés Bruce Willis et Patricia Mayonnaise… ça veut tout dire vraiment.

“Nous avons parlé à Beatrix du nom de River et elle a commencé à l’appeler ainsi sur le ventre de Sammy quand elle était enceinte, donc nous étions un peu enfermés. Mais nous adorons ça – c’est cool et un peu hippie.”

Ricky a enfilé une perruque noire pour le rôle[/caption]

Ricky a quitté le soap cette année[/caption]