La star des EX-EASTENDERS, Hetti Bywater, a montré sa beauté naturelle «dépouillée» dans de superbes nouveaux clichés.

L’actrice, 26 ans, qui a joué Lucy Beale dans le feuilleton de la BBC de 2012 à 2015, a partagé les selfies sur sa page Instagram pour que 93,5k followers les admirent.

Instagram / Hetti Bywatter

L’ancienne actrice de Lucy Beale, Hetti Bywater, a montré sa beauté naturelle dans une série de selfies incroyables[/caption]

La star du savon bronzé est allée sur sa page pour montrer son appréciation pour son technicien en cils qui avait travaillé sa magie.

Elle avait l’air incroyable alors qu’elle prenait une photo pour afficher son «lifting subtil des cils» et ses sourcils parfaitement formés.

Pour la photo, Hetti a laissé ses mèches blondes ondulées tomber naturellement sur ses épaules, a bercé un peignoir blanc immaculé et a complété le look avec plusieurs boucles d’oreilles en or.

Elle a légendé le message: «Dépouillé.

Instagram / Hetti Bywatter

La star du savon a montré son nouveau lifting des cils sur les photos[/caption]

Instagram

Hetti est devenue un énorme succès sur les réseaux sociaux depuis son départ d’EastEnders, comptant 93,5k abonnés sur Instagram[/caption]

«Un grand merci à @emmycreatesldn pour la beauté et la subtilité du lifting des cils. Le garder naturel, comme je l’aime. »

Et ses adeptes ont afflué vers la section des commentaires pour louer sa beauté.

L’un d’eux a écrit: «Magnifique . »

Un second a déclaré: «Devrait le montrer plus souvent. Une telle beauté naturelle . »

Instagram

Hetti adore partager ses selfies sur Instagram[/caption]

Un troisième a simplement ajouté: «Magnifique».

Ses superbes selfies surviennent un mois après avoir montré sa silhouette incroyable dans un haut court découpé alors qu’elle soufflait sur une vape.

Hetti était plus magnifique que jamais dans un combo haut court noir et veste en cuir.

Alors qu’elle s’enregistrait en train de chanter sur la chanson de Charlotte Cardin Daddy pour le post Instagram, la beauté a pris une bouffée de sa cigarette électronique et l’a lentement libérée de sa bouche.

Instagram

Le mois dernier, elle a partagé une vidéo d’elle fumant une vape sur Instagram[/caption]

Elle a complété le look avec un visage de maquillage naturel, des bijoux en or et ses cheveux coiffés en une queue de cheval lisse.

Hetti est devenue célèbre en 2011 lorsqu’elle a décroché des rôles dans des drames médicaux de la BBC, Casualty and Doctors.

Un an plus tard, elle décroche le rôle de Lucy Beale sur EastEnders et y reste trois ans.

Elle a repris le rôle de l’actrice Melissa Suffield qui a joué le personnage de 2004 à 2010.

Polycopié

Hetti a joué Lucy Beale de 2012 à 2015 sur EastEnders[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Hetti adore montrer sa superbe silhouette sur Instagram[/caption]





Depuis son départ, Hetti a joué le personnage de Jess Chambers dans Death in Paradise.

En 2017, elle a joué Daisy dans le drame Sky 1 Delicious.

Depuis lors, la star n’a été impliquée dans aucun autre rôle d’acteur

Elle a réussi à créer un énorme suivi sur Instagram, divertissant les fans avec des vidéos de danse amusantes de TikTok, et informant également ses abonnés sur des questions importantes telles que le féminisme.