L’ex-star d’EastEnders dénonce le feuilleton de la BBC pour violence et histoires « farfelues »

Un ancien favori d’EastEnders a fustigé le feuilleton de la BBC pour ce qu’ils jugent des intrigues « farfelues » qui « normalisent la violence ».

Cheryl Fergison, 57 ans, qui a joué Heather Trott pendant cinq ans, a été victime d’un tel incident de violence à l’écran alors que son personnage a été tué aux mains de Ben Mitchell.

Cheryl Fergison a accusé le feuilleton de la BBC de “normaliser la violence”[/caption]

L’actrice, qui a quitté Albert Square en 2012, a déclaré au Daily Star que l’émission de BBC One était devenue “ridicule”.

Elle a déclaré: «Je ne suis pas la police de la moralité, mais je pense qu’EastEnders s’est un peu égaré.

“Je pense que les gens recherchent quelque chose de plus proche et familier plutôt que sensationnel.”

Elle a ajouté: «Je me souviens quand Arthur Fowler a entaillé le fonds de Noël, c’était une grande nouvelle.

“Maintenant, tout dépend du nombre de personnes qui peuvent être poignardées ou abattues sur la place.

« Je ne pense pas que ce soit la bonne image à donner aux savons. Je pense que cela normalise la violence envers les jeunes.

L’actrice a alors révélé son désir “d’éduquer les gens sur des intrigues sensibles”.

Le mois dernier, Cheryl a regardé des mondes loin de son personnage alors qu’elle sortait pour une journée.

L’actrice avait l’air sensationnelle alors qu’elle assistait à la première étoilée du nouveau spectacle Dirty Dancing.

Cheryl avait l’air chic sans effort alors qu’elle portait une longue chemise fluide au-dessus de sa tenue noire classique.

L’ancienne star de Celebrity Big Brother a montré son sourire contagieux aux caméras qui attendaient sur le tapis rouge.

Depuis son passage au savon, Cheryl est apparue dans Celebrity Big Brother, la sitcom de David Walliams Big School et le drame de Noël de la star de BGT Hansel et Gretel After Ever After.

EastEnders a refusé de commenter.

Cheryl est surtout connue des fans de savon pour avoir joué Heather Trott sur EastEnders[/caption] Bbc

Cheryl a déclaré que les complots concernaient “le nombre de personnes pouvant être poignardées ou abattues sur la place”[/caption] La Méga Agence

La star du savon a transformé son look depuis sa sortie d’EastEnders[/caption]