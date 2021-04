TEEN Mom L’ex-star de Javi Marroquin, Lauren Comeau, a pris des photos de tequila avec ses copines.

La maman a fait référence à la série, The Office, promettant d’être sur son « pire comportement » après que Javi ait été accusée de l’avoir trompée l’année dernière.

Lauren a posté une vidéo doublant des lignes de la série, The Office.

Alors que Lauren et ses copines sortent de sa maison le personnage, Dwight Schrute peut être entendu dire: « J’ai besoin que vous me promettiez que vous serez sur votre meilleur comportement. »

Puis Lauren reprend la réplique de Jim Halpert: « Je promets aux autres que je serais sur mon pire comportement, et je leur ai donné ma parole alors … »

Elle a sous-titré la vidéo: « En l’honneur de la soif jour du jour! Et le compte à rebours jusqu’à ce que je puisse célébrer avec mes filles le week-end prochain!

«Nous sommes un peu fous parce que nous pouvons Gretchen Wilson, c’est l’ambiance de l’été 2021, parce que j’ai l’impression que nous sommes enfermés depuis 17 ans et que j’ai juste besoin d’un bar de plongée, de mes copines, de barres protéinées Tito’s et Arbonne. Quelqu’un d’autre avec nous?! «

Le mois dernier, le Thé maman ado Le compte Instagram a partagé une vidéo montrant Javi et Lauren assis côte à côte à l’anniversaire d’un ami commun.

Parallèlement à la vidéo, un témoin a déclaré au compte des fans: « Je suis à la fabrique de sucre à Atlantic City, New Jersey et Javi et Lauren sont ensemble.

« Quand il est parti pour la salle de bain, elle a nié qu’elle était Lauren mais il avait clairement toute la manche de tatouage sur son bras. »

En février, les deux sont également allés à l’église avec leur fils, Eli, et le fils de Kailyn, Lincoln.

Dans une photo partagée sur l’église Instagram page, le quatuor posé dans la neige.

La saison dernière sur Teen Mom, Kailyn a réclamé Javi a essayé de «la baiser dans un parking».

Elle a expliqué: «Il s’est garé dans le parking de Wawa pendant que je prenais de l’essence et m’a dit ‘hey, quoi de neuf?’ puis il a ouvert la porte et s’est dit: ‘Je veux te baiser clairement et simplement.’ «

Bien que Javi a rejeté ses demandes, insistant sur le fait qu’elle portait de «fausses» accusations, sa relation avec Lauren Comeau a souffert et il a admis plus tard qu’il avait commis des «erreurs».

Kailyn a depuis rétracté les allégations.

le Adolescent maman 2 star et Javi, 28 ans, se sont mariés de 2012 à 2017 et partagent leur fils de sept ans, Lincoln, ensemble.

Javi et Lauren partagent également un fils de deux ans, Eli.

Kailyn partage Creed, ainsi que son deuxième plus jeune fils Lux, avec son ex Chris et est également maman d’un fils de 11 ans Isaac avec son ex Jo Rivera.