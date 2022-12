L’ex-star de On The Beach donne naissance à un troisième bébé après avoir été « frappée par la maladie »

La star de EX On The Beach, Helen Briggs, a donné naissance à son troisième bébé après avoir été “frappée” d’un rhume et d’une toux désagréables.

La star de la télé-réalité a déclaré qu’elle avait accueilli une petite fille dans le monde après que toute sa famille ait souffert du super froid qui sévit.

Helen a mis à jour les fans dans un post sur Instagram la veille de Noël après avoir pris une pause du site.

Elle a dit: «Je voulais juste vous donner à tous une petite mise à jour sur les raisons pour lesquelles nous avons été si silencieux ici.

“Une semaine avant mon accouchement, j’ai été frappée par ce rhume/toux que tout le monde attrape.

“Heureusement, je me suis amélioré juste à temps pour avoir le bébé, mais Chet et les enfants ont eu bien pire que moi. Ils ont donc tous été alités avec cette maladie.

“J’ai dû emmener ma mère avec moi à la naissance de notre fille car Chet était si malade à l’époque.

“Ensuite, elle a dû tirer directement pour aider Chet avec Ocean et Elvis, ça a été une semaine vraiment difficile.

“Mais moi Chet et les enfants sont en voie de guérison, le bébé est ici parfait et en bonne santé. Je suis de retour à la maison maintenant et récupérer très bien ma césarienne était incroyable.”

Helen et son petit ami Chet Johnson ont accueilli leur premier enfant, une fille appelée Ocean, en novembre 2019 après un travail de 22 heures.

Ils ont ensuite eu un fils en décembre 2020 – un petit garçon après un «travail fou».

Ex On The Beach Helen a révélé qu’elle attendait le bébé numéro trois en partageant une superbe photo plus tôt cette année.

Échangeant ses longues mèches précédentes, qu’elle avait autrefois teintes en bleu, contre un style plus court, la star de télé-réalité a bercé sa bosse dans un soutien-gorge et un pantalon blancs.

Helen et son ex Chet de l’époque ont ravivé leur romance dans la quatrième série d’Ex On The Beach en 2016.

Il l’a décrite comme “celle qui s’est échappée”.

Helen partage souvent de douces mises à jour sur la vie de famille sur les réseaux sociaux, y compris des clichés de leur magnifique maison.

Helen donne des mises à jour régulières sur la vie de famille sur les réseaux sociaux