Shaka Hislop se souvient vivement des jeunes sortant de l’obscurité et des sévices racistes alors qu’il remplissait sa voiture dans une station-service près de St James ‘Park.

C’était il y a 25 ans cette semaine. Les «Entertainers» de Kevin Keegan se dirigeaient vers une avance de 10 points à Noël en Premier League et charmaient la nation avec leur football.

Hislop, bien qu’il mesurait 1,80 mètre et qu’il s’était préparé mentalement aux actions «machistes» qu’il entreprendrait s’il était confronté, était «figé de peur».

Il a dit: «Quand vous êtes en face de lui, vous avez vraiment peur pour votre vie – pas d’exagération. C’est une expérience si frémissante.

«Puis, en se rapprochant, on a reconnu qui j’étais, et ils ont commencé à chanter mon nom et voulaient des autographes …»

Il aurait pu être laissé là, mis en réserve comme un horrible souvenir. C’était plutôt le début d’une mission de 25 ans. Show Racism The Red Card a été fondé et a atteint un million d’enfants. Ces jours-ci, ce sont Raheem Sterling et Marcus Rashford qui s’expriment et agissent pour faire face aux problèmes politiques et humanitaires de l’heure. À l’époque, Hislop, de Trinité-et-Tobago, était le footballeur qui prenait position – d’une manière très durable.

Il a expliqué: «J’étais un footballeur noir digne des plus vils abus racistes à 50 mètres de distance, mais digne de voir mon nom chanté à 50 pieds de distance.

«J’ai ressenti le besoin de faire quelque chose. J’ai compris à quel point les footballeurs étaient considérés comme de la ville et comment cette plateforme pouvait être utilisée pour contester les stéréotypes et avoir une discussion sur la race.