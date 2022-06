L’ex-star de Manchester United nomme Lionel Messi “le meilleur de tous les temps”

Par Josh Barker









L’ancienne star de Manchester United, Ander Herrera, a fait l’éloge ce week-end de son coéquipier du PSG, Lionel Messi.

Lionel Messi a rejoint le PSG l’été dernier, quittant le club de longue date du FC Barcelone dans la plus grande histoire de transfert de l’année.

Il a connu un début de vie lent à Paris, mais a quand même pu terminer 2021/22 avec 11 buts et 15 passes décisives en 34 sorties.

Certes, ce n’est en aucun cas proche des chiffres auxquels nous nous sommes habitués à voir l’Argentine produire sur une base annuelle, mais c’était néanmoins un décompte impressionnant.

Cependant, certains fans ont utilisé la baisse de Messi dans les contributions aux buts pour frapper le joueur de 35 ans, beaucoup soulignant le fait que Cristiano Ronaldo était encore capable de marquer 24 buts en 39 matchs la saison dernière – bien sûr en omettant le fait. que CR7 a réussi à produire 12 passes décisives de moins que Messi en 2021/22.

Maintenant, cependant, Ander Herrera est venu défendre la première campagne de Messi au PSG, avant de qualifier également l’attaquant de meilleur joueur de tous les temps :

“Vous demandez 50 buts par saison”, a déclaré Herrera à AS. « À partir de là, s’il ne les marque pas, les gens parlent.

“N’oublions pas non plus que Leo détient le record de tous les temps en Ligue 1 – il a touché le poteau 10 fois ! S’il avait marqué 10 buts de plus, ce serait [have] été une très bonne saison pour Leo.

«Mais pour moi, il est le meilleur de tous les temps, sans aucune discussion. Maintenant, je l’admire encore plus pour la façon dont il gère son quotidien avec une humilité totale, [and] toujours avec le sourire aux gens.

