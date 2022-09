L’ex-star de Man United Juan Mata rejoint l’équipe turque de Galatasaray

Juan Mata a fait 285 apparitions au cours d’une période de huit ans à Manchester United. Steven Paston/PA Images via Getty Images

Galatasaray a annoncé jeudi la signature de l’ancien milieu de terrain de Manchester United Juan Mata pour un contrat d’un an, avec la possibilité de prolonger d’un an.

Mata, 34 ans, a déménagé à United depuis Chelsea en janvier 2014 et a fait 285 apparitions, remportant la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa au cours d’une période de huit ans. Meneur de jeu habile, il a réussi 51 buts et 47 passes décisives pour United.

“Je me sens si bien. Je suis excité et très motivé. Je suis reconnaissant d’être ici. Tout le monde est très amical. J’ai hâte de gagner avec Galatasaray”, a déclaré Mata dans un communiqué.

“Tout le monde m’a dit à quel point il y avait une belle ambiance dans cet endroit. J’attends le moment où je vais vivre ça. J’ai hâte de me battre devant nos fans. Galatasaray est l’équipe qui a le plus de succès en Turquie. est aussi un club qui a sa place dans l’histoire du football. Merci à tous pour votre accueil chaleureux.”

La partie turque a également annoncé avoir prêté l’attaquant argentin Mauro Icardi du Paris Saint-Germain pour la saison 2022-2023.

Galatasaray a également recruté le milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira le mois dernier pour un contrat de quatre ans avec Arsenal.