L’ancien défenseur de l’Atalanta Joakim Maehle a fait des commentaires surprenants à propos du manager du club, Gian Piero Gasperini.

Après avoir passé deux ans et demi à Bergame, le joueur de 26 ans a décidé de partir cet été pour signer à Wolfsburg. Plus tôt cette semaine, Maehle a fait des vagues lors d’une conférence de presse alors qu’il représentait l’équipe nationale danoise à l’étranger.

Après avoir rejoint l’équipe nationale danoise, le joueur a révélé à quoi ressemblait réellement la vie des joueurs de Gasperini. L’arrière n’a pas hésité non plus, expliquant que le nouveau joueur de Manchester United, Rasmus Hojlund, et lui, avaient déjà eu des problèmes avec l’entraîneur pour une raison très particulière.

Qu’a dit Maehle à propos de Gasperini ?

Maehle a déclaré au journal danois Tipsbladet qu’il avait eu une expérience terne au stade Gewiss en raison du manque d’aide de Gasperini.

« L’entraîneur a tout décidé. Et il n’y avait pas vraiment de liberté. Même si je vivais dans un endroit agréable et qu’il faisait beau, je n’ai pas eu le temps d’en profiter car nous avons passé tellement de jours et d’heures sur le terrain d’entraînement.

«C’était super dur mentalement. Même si vous aviez joué un bon match le week-end et que le suivant, vous n’aviez pas très bien joué pendant 20 minutes, vous repartiriez au fond de la file d’attente. Il n’y avait pas la continuité que l’on voit ailleurs. Mentalement, je sentais que j’avais vraiment besoin d’un changement.

Pourquoi Gasperini a-t-il interdit aux joueurs de sortir ?

On a également demandé à l’international danois si Gasperini avait adopté ou non un style de leadership totalitaire à l’Atalanta et s’il avait ou non l’impression d’être en prison.

« Vous ne vous sentez pas comme une personne. Vous vous sentez comme un numéro. Vous n’avez aucune relation avec le coach. Il restait là et blâmait quelqu’un pour quelque chose d’étrange. Par exemple, il était furieux quand Rasmus [Hojlund] sont venus s’entraîner ensemble en voiture », a-t-il révélé.

« Il ne voulait pas que nous conduisions ensemble. Parce qu’alors nous pourrions nous asseoir et discuter ensemble sur le chemin de l’entraînement et nous amuser. Il ne voulait pas ça et je me suis fait gronder même si cela avait été convenu avec le club parce qu’il [Hojlund] n’avait pas de chauffeur. Je ne sais pas si ce sont des Italiens typiques, mais certaines choses vous mettent en colère et vous fatiguent à long terme.

