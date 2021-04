La star de l’EX-NFL Phillip Adams a laissé «l’écriture et les emblèmes cryptiques» chez lui avant d’en tuer six dans un effroyable déchaînement sanglant, disent les flics.

Le sportif « avait agi différemment et suivait peut-être une nouvelle religion ou idéologie », ont rapporté des enquêteurs en Caroline du Sud.

Phillip Adams a abattu le Dr Robert Lesslie, sa femme et ses deux petits-enfants avant de se suicider Crédits: Getty

La victime de la fusillade, le Dr Robert Lesslie, sa femme Barbara et leurs deux petits-enfants, Adah, neuf ans, et Noah, cinq ans Crédit: Facebook / Barbara Lesslie

Adams a tué par balle Robert Lesslie, un médecin et auteur de Caroline du Sud, ainsi que trois membres de sa famille et deux travailleurs de la climatisation à Rock Hill le 7 avril 2021.

Le bureau du shérif du comté de York a plus tard effectué une perquisition dans la maison du meurtrier de masse à Rock Hill.

La force a rapporté que lors de la fouille de la chambre de Phillip Adams, «de nombreux cahiers ont été trouvés avec une écriture cryptique avec différents dessins et emblèmes.

« Les détectives avaient également appris qu’Adams avait agi différemment et probablement suivant une nouvelle religion ou idéologie. »

Neuf armes à feu ont été retrouvées par des agents à son domicile, rapporte CNN.

Ci-dessus: le rapport de mandat de perquisition du shérif rédigé après la fusillade de masse

Le mandat de perquisition indiquait également que les enquêteurs avaient trouvé trois douzaines de douilles pour des munitions de calibre .45 et 9 mm, ainsi que plus de 20 « projectiles ».

Cependant, les enquêteurs restent perplexes quant à la signification – le cas échéant – des écritures «cryptiques» dans les cahiers du joueur mort.

En ce qui concerne les questions sur l’impact potentiel de son implication dans « une nouvelle religion ou idéologie », le shérif adjoint Devin Askew a écrit sur le mandat de perquisition: « Le détective ne savait pas si c’était un motif potentiel ou s’il y avait un autre motif impliqué. »

Selon la police, l’ancien joueur de la NFL s’est rendu au domicile de Robert et Barbara Lesslie et les a tués, ainsi que deux de leurs petits-enfants, Adah Lesslie, neuf ans, et Noah Lesslie, cinq ans.

James Lewis a également été tué dans les meurtres Crédit: Twitter

James Lewis, un technicien en climatisation de 38 ans de Gaston qui travaillait là-bas a également été abattu.

Adams a également tiré sur le collègue de Lewis, Robert Shook, 38 ans, de Cherryville, en Caroline du Nord.

Il a été transporté par avion dans un hôpital de Charlotte dans un état critique «se battant dur pour sa vie».

Tragically Shook, qui aurait été abattu plusieurs fois par Adams, 33 ans, est décédé des suites de ses blessures après une bagarre de trois jours.

Adams s’est suicidé le jeudi 8 avril avec une arme de calibre .45.

Le cerveau de Philip Adams devait subir un CTE posthume Crédit: AP

Selon le mandat de perquisition du bureau du shérif, «un téléphone cellulaire rouge situé sur les marches du devant a été saisi comme preuve.

«Le téléphone avait été déposé entre les deux endroits où se trouvaient les victimes.

«Le téléphone a été découvert plus tard comme appartenant à un Phillip Adams, après que les détectives ont recherché le numéro de téléphone et lui ont confirmé la connexion.

Les informations ont montré qu ‘«il résidait au 4280, chemin Marshall, à Rock Hill, dans le comté de York, en Caroline du Sud.

Le père de trois enfants, Robert Shook, aurait été abattu plusieurs fois par Adams, 33 ans Crédit: Document

« Un mandat de perquisition légal a été obtenu [for his house]. L’équipe des armes spéciales et des tactiques a par la suite encerclé la résidence … et après des heures de tentative de contact avec le suspect, le suspect a été retrouvé décédé.

« L’équipe SWAT a ensuite assuré le reste du [house] et des détectives du bureau du shérif du comté de York sont entrés et ont poursuivi l’enquête. «

Ils ont trouvé «deux armes à feu sous le canapé du solarium», une «arme à feu de type« Tommy Gun »de calibre .45 et une arme à feu de type« MP5 »de calibre 9 mm.

« Ces deux armes à feu étaient des armes à feu de type mitraillette / fusil correspondant à la déclaration faite par la victime, R Shook », ajoute le rapport.

Des membres du bureau du shérif du comté de York parlent devant la maison de Phillip Adams Crédit: Reuters

La force a également saisi «tous les dossiers médicaux, y compris les dossiers privés et professionnels de Phillip Adams».

Celles-ci ont été obtenues auprès du Riverview Family Medicine, Rock Hill, car les enquêteurs estiment que «les preuves potentielles liées au crime peuvent être trouvées à Riverview, et les preuves potentielles liées au mobile de l’incident peuvent être trouvées dans les dossiers médicaux».

Les révélations des mandats de perquisition surviennent quelques jours après que les journalistes ont été informés qu’Adams recevrait un scan CTE à titre posthume pour déterminer si une maladie cérébrale dégénérative avait conduit à ses actions mortelles.

La famille d’Adams a donné aux médecins l’autorisation d’aller de l’avant et de tester l’encéphalopathie traumatique chronique, également connue sous le nom de CTE, la maladie cérébrale couramment rencontrée chez les joueurs de football.

Il y a eu 54 fusillades de masse au cours du mois dernier

Le bureau du coroner du comté de York devait effectuer les tests en collaboration avec l’Université de Boston.

Une étude réalisée en 2017 par l’institution a révélé que la plupart des joueurs souffraient d’un certain degré de la maladie. Les résultats pourraient prendre jusqu’à six mois.

Les six années d’Adams dans la NFL ont été remplies de blessures – y compris au cerveau.

En 2012, alors qu’il jouait pour Oakland, il a subi deux commotions cérébrales en seulement trois matchs.

Le directeur du Center for Sports Medicine du New York Institute of Technology, le Dr Hallie Zwibel, a déclaré au New York Post qu’il était probable qu’Adams ait développé la CTE en jouant au football.

« Il aurait pu prendre des coups tout le temps [and] ne s’est retrouvé qu’avec une ou deux commotions cérébrales, mais les coups cumulés qu’il a subis sont si nombreux que cela aurait pu lui faire développer une maladie cérébrale dégénérative », a déclaré Zwibel.

« Cela affecte vraiment les gens à un degré énorme dans leur capacité à apprécier les relations et les amitiés, à vraiment fonctionner dans le monde », a ajouté Zwibel.

« Ils sont très frustrés, naturellement, avec les déficits qu’ils ont », a déclaré le médecin.

Alonzo Adams, son père, est catégorique sur le fait que « le football l’a gâché ».

« Je peux dire que c’est un bon gamin. Je pense que le football l’a gâché », a déclaré le père.

Phillip Adams de la NFL a abattu six personnes le 7 avril, selon la police Crédit: AP