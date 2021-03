L’ex-star de la NFL Kellen Winslow II réprimandé devant le tribunal par les victimes et le juge

SAN DIEGO – Kellen Winslow II a finalement reçu son appréciation.

Cela s’est produit mercredi matin lors de son audience de détermination de la peine, lorsque le juge a réprimandé l’ancienne star de la NFL devant le tribunal après avoir été reconnu coupable de viol et d’autres crimes sexuels contre cinq femmes, toutes défavorisées, incapables ou âgées de 50 ans ou plus.

«Cela nous laisse juste avec quelqu’un qui ne peut être décrit qu’en deux mots», a déclaré le juge Blaine Bowman à Winslow devant la Cour supérieure de San Diego. «Et c’est un prédateur sexuel. Et c’est ce qu’est Kellen Winslow II. C’est un prédateur sexuel. Il s’attaque aux victimes vulnérables et est très effronté dans la manière dont il commet ses crimes. Donc pour cela, le prévenu va écoper de 14 ans de prison.

Le compte de Winslow est également venu des femmes qu’il a violées ou violées. Trois d’entre eux sont apparus par vidéo pour le confronter aux déclarations de la victime. Une autre lui a fait lire sa déclaration au tribunal.

Le mois dernier, Winslow, 37 ans, a accepté de mettre fin à son affaire en acceptant une peine de 14 ans derrière les barreaux pour tous ses crimes, qui comprenaient deux viols, une agression avec intention de commettre un viol, un cas de délit d’exposition à la pudeur et un autre cas de crime obscène. conduite impliquant une femme de 77 ans.

«Cela affecte ma vie tous les jours et toutes les nuits», a déclaré Jane Doe 2, la femme sans-abri qu’il a été condamnée pour viol en mai 2018. «Quand je reste chez mon frère, je regarde sous les lits, dans les placards. Et je ne m’arrêterai probablement jamais. Je ne me sentirai jamais en sécurité à l’intérieur ou à l’extérieur. Vous avez causé tant de dégâts dans ma vie.

Winslow se dirige maintenant en prison à peine 17 ans après que les Browns de Cleveland l’ont sélectionné avec le sixième choix au total lors du repêchage de la NFL 2004 – une descente dramatique pour un joueur qui a vécu une vie de privilège mais qui a souffert plus tard de problèmes mentaux associés au cerveau lié au football blessures, selon ses avocats.

Winslow a refusé de répondre au tribunal.

«Votre honneur, mon avocat m’a conseillé de ne pas parler pour le moment», a déclaré Winslow au juge. « Mais à l’avenir, je prévois de raconter mon histoire. »

Winslow a été reconnue coupable de crimes contre chacune des cinq femmes dans l’affaire, toutes dans le comté de San Diego:

►Jane Doe 1 est l’auto-stoppeuse qu’il a récupérée en mars 2018, puis s’est rendue sur un parking derrière un centre commercial voisin, où elle a dit qu’il l’avait violée alors qu’elle avait la cinquantaine. Dans le cadre de son récent accord de plaidoyer, il a plaidé coupable d’agression avec l’intention de commettre un viol contre elle, un crime sexuel violent. Le procureur adjoint du district de San Diego, Dan Owens, a lu sa déclaration au tribunal.

« Je ne peux pas croire qu’il puisse être si méchant », a déclaré sa déclaration. « Cela m’a vraiment blessé qu’il ait profité de moi. Il m’a tellement fait peur en sachant maintenant qu’il était mon voisin, et je ne pouvais pas croire qu’un joueur de football de la NFL profiterait de moi. J’espère que vous servez le 14 ans, et cela a vraiment un impact sur votre vie si (vous) sortez un jour. J’espère que vous obtiendrez l’aide dont vous avez besoin. «

►Jane Doe 2 est la femme sans-abri avec qui il s’est lié d’amitié à la fin de la cinquantaine. Elle a dit qu’il l’avait emmenée dans un endroit sombre sur le bord de la route en mai 2018, quand il l’avait étranglée et violée sur le siège passager de son véhicule. En juin 2019, un jury l’a condamné pour l’avoir violée.

►Jane Doe 3 est une femme, alors à la fin de la cinquantaine, qui jardinait dans sa cour dans le quartier de Winslow en mai 2018. Elle a dit qu’un homme correspondant à la description de Winslow avait baissé son pantalon devant elle. Des preuves numériques de l’application de vélo Strava l’ont placé près de la scène à l’époque. Le jury en juin 2019 l’a ensuite condamné pour délit d’exposition à la pudeur. Elle ne s’est pas adressée au tribunal avec une déclaration mercredi. Bowman a qualifié le crime d ‘«effronté».

« Vous aviez votre application de vélo sur laquelle vous localisiez votre position au moment où vous avez commis cette exposition indécente », lui dit Bowman.

►Jane Doe 4 est une ancienne connaissance qui a déclaré que Winslow l’avait violée lors d’une fête alors qu’elle était inconsciente en 2003, alors qu’elle avait 17 ans et qu’il avait 19 ans. la charge.

« La tristesse de revivre l’acte et de m’avoir parler à haute voix de cet horrible moment de ma vie a non seulement affecté ma vie mais aussi ma famille », a déclaré Jane Doe 4 mercredi, luttant contre les larmes. Elle a dit que cela avait provoqué la colère de son mari et forcé ses enfants à la regarder « pleurer et se taire parce que je revis ce moment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ».

►Jane Doe 5, alors 77 ans, a déclaré que Winslow lui avait fait un geste obscène dans un gymnase local en février 2019, alors qu’il était libéré sous caution en attendant son procès pour d’autres chefs d’accusation. Le jury en juin 2019 l’a condamné pour délit de conduite obscène.

« C’est quelqu’un qui a été autorisé à utiliser son privilège financier et sa célébrité pour échapper à la prison en attendant son procès, c’est à ce moment-là qu’il m’a agressé », a déclaré mercredi Jane Doe 5. « Cela montre que c’est un accusé qui n’apprend pas de ses erreurs, qui ne montre aucun respect à nos lois. »

Winslow est en prison sans caution depuis mars 2019 – temps qui comptera pour sa peine.

Il a gagné environ 40 millions de dollars au cours de sa carrière dans la NFL après avoir joué à l’Université de Miami. Avant cela, il a grandi dans le comté de San Diego, où son père homonyme est devenu un membre du Temple de la renommée pour les Chargers de San Diego. Winslow Sr., 63 ans, a assisté aux procédures judiciaires de son fils tout au long de l’affaire. Il avait précédemment déclaré au tribunal dans une lettre que son fils était un «homme bon avec un cœur énorme», mais luttait contre la dépression et «avait plus besoin de réadaptation que de punition».

Lors du procès en 2019, alors que Winslow combattait les accusations, ses avocats ont décrit les femmes comme étant dans l’erreur, voulant obtenir son argent ou que le sexe était consensuel, pas un viol.

Après ses condamnations, la stratégie a changé car la loi laisse plus de latitude pour utiliser la santé mentale comme facteur atténuant pour réduire sa peine. Ils ont dit qu’il avait peut-être subi plus de 1000 coups à la tête au cours de sa carrière de footballeur, y compris au collège et au lycée. Ils ont également déclaré qu’il avait des lésions au lobe frontal et des symptômes associés à l’encéphalopathie traumatique chronique (CTE), qui est liée à un traumatisme crânien du football.

Son avocat, Marc Carlos, a noté mercredi que le lobe frontal est lié au contrôle des impulsions. Il a qualifié le comportement de son client dans ces cas de «grattage à la tête» et a dit qu’il avait besoin d’un traitement pour sa santé mentale.

« Imaginez porter un casque, mettre un casque et heurter un mur de briques à un mètre cinquante », a déclaré Carlos au juge. « Faites ça tous les jours pendant 10 ans, et c’est ce à quoi M. Winslow faisait face. Vous avez un athlète musclé de 260 livres qui, à chaque partie du jeu, souffre d’une sorte de traumatisme crânien. »

L’épouse de Winslow a demandé le divorce après avoir été condamné lors de son premier procès en 2019. Ils ont deux enfants: un fils, maintenant 10 ans, et une fille, 7 ans.

Suivez le journaliste Brent Schrotenboer @Schrotenboer. Courriel: bschrotenb@usatoday.com