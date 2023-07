L’ex-star de la NBA, Dwyane Wade, rejoindra le groupe de propriété Chicago Sky de la WNBA

Un Dwyane Wade très accompli, qui a trois championnats NBA et 13 apparitions All-Star à son actif, fait un pas important en rejoignant le groupe de propriété du Chicago Sky de la WNBA.

Wade est la dernière personnalité de haut niveau à investir dans la ligue de 27 ans.

« Nous parlons tous de support, et le support est différent pour tout le monde », a déclaré Wade à ESPN. « Et donc, au lieu de tweeter et de dire: » Allez soutenir le W « , au lieu de me présenter au jeu et de soutenir, je voulais passer au niveau supérieur – et c’était le niveau suivant pour moi.

« C’est une excellente opportunité de faire partie de la ligue à ses débuts. … La croissance va se produire, et je veux donc faire partie de la croissance de cette ligue. »

Wade investira dans l’équipe de sa ville natale une fois que le conseil des gouverneurs de la ligue aura approuvé la vente. Le Chicago Sky a vendu une participation d’environ 10% dans l’équipe, la valorisant à 85 millions de dollars, à un groupe qui comprenait la copropriétaire des Chicago Cubs de la MLB, Laura Ricketts, le mois dernier.

Wade, qui a pris sa retraite de la NBA en 2019, a rejoint des groupes de propriété pour l’Utah Jazz et le Real Salt Lake de la MLS depuis sa retraite.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

