L’ex-star de la NBA Amar’e Stoudemire accusée d’avoir frappé sa fille

MIAMI (AP) – L’ancienne star des Phoenix Suns et des New York Knicks, Amar’e Stoudemire, fait face à une charge de batterie pour délit après avoir prétendument frappé l’une de ses filles adolescentes au visage.

Les archives judiciaires du comté de Miami-Dade montrent que Stoudemire, 40 ans, a été arrêté tôt dimanche puis libéré moyennant une caution de 1 500 $ avec une ordonnance de non-contact émise.

Les responsables de la police de Miami n’ont pas immédiatement répondu à un message téléphonique de l’Associated Press.

Mais le Miami Herald, citant un rapport de police, a déclaré que Stoudemire avait frappé l’une de ses deux filles adolescentes lors d’une dispute à son domicile de Miami samedi soir. Le journal dit qu’il a deux filles, âgées de 17 et 14 ans, mais le rapport ne précise pas laquelle il aurait frappée.

Selon le journal, le Stoudemire de 6 pieds 10 pouces (2,1 mètres) et 255 livres (115 kilogrammes) a confronté la jeune fille et l’a accusée d’avoir manqué de respect à sa mère lors d’un appel téléphonique. Lorsqu’elle a nié, il lui a dit “Tu réponds encore” et l’a frappée à la mâchoire, la laissant saigner, selon le rapport.

La jeune fille a contacté sa mère, l’ex-femme de Stoudemire, qui est venue à la maison et a récupéré les deux filles, leurs deux frères, puis a contacté la police.

Le rapport indique que lorsque les agents se sont rendus au domicile de Stoudemire, il leur a dit que l’adolescente avait appelé sa mère “parce qu’elle était triste” et qu’elle “était triste parce qu’elle avait reçu une huée de sa part pour son manque de respect et sa menteuse”. Il a alors invoqué son droit de garder le silence.

Aucun avocat de Stoudemire n’est répertorié dans les archives judiciaires. Sa page Instagram montre qu’il avait obtenu sa maîtrise plus tôt samedi à l’Université de Miami.

Stoudemire a disputé 15 saisons en NBA, remportant le prix de la recrue de l’année après la saison 2002-03 après avoir été repêché par les Suns. Après huit saisons avec Phoenix, il a été échangé à New York, où il a joué cinq ans. Il a terminé sa carrière NBA avec une saison chacun avec les Dallas Mavericks et Miami Heat, avant de jouer en Israël. Il a pris sa retraite en 2017.

Au cours de sa carrière dans la NBA, Stoudemire a formé six équipes All-Star, avec une moyenne de 18,9 points et 7,8 rebonds par match.

