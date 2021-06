L’ex star de Hollyoaks Emmett Scanlan partage un rare selfie avec sa fille Kayla, 19 ans, alors qu’il lui souhaite bonne chance pour les examens

La star de l’EX Hollyoaks Emmett Scanlan a partagé un rare selfie avec sa fille Kayla.

L’acteur de 42 ans – qui a joué Brendan Brady dans le feuilleton de Channel 4 – s’est rendu sur Instagram pour souhaiter bonne chance à la jeune femme de 19 ans pour ses examens.

instagram

L’ancienne star de Hollyoaks Emmett Scanlan a partagé des clichés inédits de lui et de sa fille Kayla[/caption]

L’adolescente est sur le point de passer son certificat de fin d’études, ce que suivent les jeunes de 17 à 19 ans en Irlande à la fin de l’école.

Emmett a posté une sélection de photos père-fille sur sa grille pour montrer son amour et son soutien.

Il a sous-titré le message: « Casse-moi des jambes, petite fille qui commence son certificat de départ demain (c’est un niveau pour tous les Britanniques)…

« Je suis toujours fier de toi Kaylz, peu importe la façon dont ces tests se déroulent. »

instagram

L’une des photos d’Emmett peut être vue en train d’essayer d’embrasser sa fille sur la joue[/caption]

Le fier papa a admis qu’il serait fier d’elle quoi qu’il arrive.

Il a poursuivi: «En fait, la façon dont ces tests se déroulent n’a jamais été le but de tout cela et dans le grand schéma des choses, cela n’a pas vraiment d’importance; n’a jamais eu d’importance..

«Ça a toujours été le voyage. Tout ce qui compte, c’est la façon dont vous vous êtes comporté dans votre cheminement personnel pendant cette période très difficile et stimulante. Tome. Et vous l’avez fait avec grâce et dignité.

« Tu as fait ça comme une légende. »

instagram

Emmett et Kayla sourient pour la caméra[/caption]

Mais juste à la fin de sa légende, il a plaisanté: « Cela dit, si vous n’obtenez pas tous les A, nous avons terminé .. »

Ses abonnés ont afflué dans la section des commentaires pour souhaiter bonne chance à Kayla.

L’un d’eux a écrit : « Bonne chance et que Dieu bénisse . «

Un autre a dit : « Bonne chance à elle . «

instagram

Emmett a fait un énorme câlin à sa fille dans une autre des photos[/caption]

Un troisième a sonné: « Bonne chance Kayla x. »

Pendant ce temps, d’autres ont été stupéfaits par sa beauté naturelle.

Un quatrième a ajouté: « Quelle fille magnifique x. »

Un cinquième a écrit : « Superbe jeune femme… elle ira loin . »

Getty – Contributeur

Emmett est devenu célèbre en 2004 dans The Big Bow Wow[/caption]

Né à Dublin, Emmett partage Kayla d’une relation précédente.

L’acteur irlandais est devenu célèbre en 2004, mais est surtout connu pour son interprétation de Brendan dans Hollyoaks de 2010 à 2013.

Depuis son passage à Hollyoaks, Emmett a joué dans Peaky Blinders, The Fall et Krypton.

Emmett a épousé la co-star Claire Cooper – qui jouait Jacqui McQueen – à New York en 2015.

Alamy

Emmett a épousé la co-star de Hollyoaks Claire Cooper en 2015[/caption]

Productions à la chaux

Claire a joué Jacqui McQueen de 2006 à 2013[/caption]

En mai 2020, l’actrice a révélé l’heureuse nouvelle qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

Elle a déclaré aux fans: « Je ressens tout et si heureuse de partager.

« Je suis devenue une maman si calmement et discrètement, sur la pointe des pieds sur la corde raide avec les flux et les reflux de la grossesse.

« Trouver l’isolement exactement ce dont j’avais/nous avions besoin pour diriger les sept derniers mois ensemble, tant de joie, tant de rires du ventre, tant de ventre, tant de nausées matinales et de moments de peur.

Instagram / Emmett J. Scanlan

Claire a annoncé qu’elle attendait en mai 2020[/caption]

Instagram

Claire a donné naissance à son fils Ocean en juillet 2020[/caption]





« Vivre ce voyage sans trop de bruit autour de nous… en nous permettant d’être pleinement immergés dans cette réalité que nous détenons, en nous donnant le temps de nous ajuster et de ressentir mais de VRAIMENT SENTIR – de s’arrêter et d’écouter, en supprimant le bruit chaud façonné par d’autres expériences, que ce soit qu’ils soient bons ou mauvais, cela a permis à notre voyage d’être profondément intime & intuitif…

« Nous sentons maintenant notre petite personne donner des coups de pied et s’assouplir ! et maintenant nous sommes assis à nous regarder les yeux écarquillés en souriant nerveusement à l’émerveillement, à la beauté et à l’étrangeté de ce que nous sommes en ce moment et de ce qui va arriver…[sic]. «

Le 18 juillet 2020, Claire et Emmett ont accueilli leur fils Ocean-Torin au monde.

L’acteur irlandais a annoncé la nouvelle sur Twitter et a écrit : « C’est un garçon. »