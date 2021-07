Les premières années de l’ancienne star de Corrie Katie McGlynn dans le feuilleton l’ont transformée en « une épave nerveuse » parce qu’elle était tellement paranoïaque que les filles se moquaient d’elle.

L’actrice de 27 ans, qui a fait ses débuts sur les pavés à l’âge de 19 ans, a révélé qu’elle était terrifiée par les événements sur le tapis rouge et paralysée par la peur de ne pas ressembler à ses superbes co-stars.

Dan Charity / Le Soleil

Katie McGlynn était des filles «paranoïaques» qui se plaignaient d’elle lorsqu’elle a rejoint Coronation Street[/caption]

Et elle a raconté à quel point l’obsession de son apparence la laissait « très faible ».

Mais Katie, qui a maintenant un rôle dans Hollyoaks après avoir quitté Coronation Street il y a deux ans, dit qu’elle a pris confiance en elle et qu’elle ne se soucie pas de ce que les gens disent d’elle.

L’actrice, connue par des millions de personnes sous le nom de Sinead Osbourne de Corrie, a déclaré dimanche au Sun : « En tant que femme, je suis devenue plus confiante en vieillissant. Mais il s’agit d’une accumulation progressive. Quand j’ai rejoint Corrie pour la première fois, je n’étais pas confiant.

« Si je pouvais revenir en arrière et parler à cette fille, je lui dirais de ne pas s’inquiéter autant de ce que les gens pensent, car ils ne s’inquiètent pas autant que vous.

« Maintenant, si je vois des commentaires désagréables, je ne suis pas embêté. Mais quand j’étais plus jeune, j’aurais été contrarié parce que je ne me suis jamais senti à la hauteur des autres filles de Corrie en termes d’apparence.

« Vous avez ces insécurités. J’étais juste une fille normale qui passait soudainement à la télévision et j’ai dû prendre confiance en moi avec tous les trucs du tapis rouge. Au début, j’avais tellement peur.

« Maintenant, j’y suis habitué. Quand j’étais plus jeune, j’étais tout le temps une épave nerveuse, m’inquiétant constamment : « Je ne lui ressemble pas, je ne suis pas assez mince. Je ne pose pas.

«J’ai toujours été paranoïaque à l’idée que les filles me jugent et se plaignent de moi, alors qu’elles ne regardaient probablement même pas. Mais même s’ils l’étaient, ce ne sont pas mes amis.

« JE ME SENSAIS PAR MOI »

« Il y avait certains moments où je me sentais mal à l’aise et faible.

« Mais heureusement, tout le monde à Corrie était adorable et certains d’entre eux sont maintenant mes meilleurs amis. Brooke Vincent, Lisa George et Sam Aston m’ont vraiment soutenu.

« Ils forment un groupe adorable et ils se sont occupés de moi quand je me sentais vraiment nerveux et seul. »

Katie a rejoint Hollyoaks pour un mandat de neuf mois en tant que nouvelle maman Becky après avoir craint qu’elle ne retravaille pendant la pandémie.

Rex

L’actrice est connue de millions de personnes sous le nom de Sinead Osbourne de Corrie[/caption]

Elle fait ses débuts à l’émission Channel 4 demain et se lie d’amitié avec Diane Hutchinson.

Et même si elle semble bien intentionnée, il devient vite clair qu’elle a été aspirée dans un monde de théories du complot en ligne.

Katie craignait que le passage à un deuxième feuilleton signifie que les gens de l’industrie l’écriraient comme « une actrice de feuilleton et c’est tout ». Mais elle a mis ces préoccupations de côté.

Elle a déclaré: «Je craignais de passer d’un savon à l’autre, car j’étais à Corrie depuis si longtemps.

«Je pense que, dans l’industrie, si vous êtes impliqué dans plus d’un feuilleton, vous êtes un acteur de feuilleton.

«Mais nous sommes au milieu d’une pandémie et le scénario que Hollyoaks m’a proposé est brillant, alors j’aurais été idiot de ne pas le prendre.

«Je veux juste faire mon travail et je me fiche de ce que je fais tant que je suis passionné par ça. L’industrie du théâtre peut être un peu inclinée de cette façon, un peu critique.

« La pression de quitter Corrie était énorme. J’avais l’impression que les gens regardaient pour voir ce que je faisais ensuite. J’avais peur que les gens me jugent.

« Mais il était logique d’assumer le rôle chez Hollyoaks et je me sens privilégié d’être dans la série. »

Katie a quitté Weatherfield dans une histoire captivante sur le cancer du col de l’utérus qui lui a valu un National Television Award en 2020.

Elle a déclaré: « C’est une période très difficile d’être acteur, en particulier sur un feuilleton, car vous ne pouvez pas simplement former une bulle pendant quelques semaines.

« Les acteurs se sentent plus sous pression parce que nous devons nous maquiller nous-mêmes, nous traînons nos propres affaires partout et tout prend tellement plus de temps maintenant. Vous agissez, mais essayez aussi de vous rappeler de ne rien toucher. Vous ne pouvez pas boire dans une tasse. Il y a beaucoup de choses à retenir en plus de toutes les autres choses auxquelles vous penseriez normalement.

Getty – Contributeur

Katie est célibataire depuis trois ans[/caption]

« C’est beaucoup plus difficile en ce moment. Cela dit, je suis juste content d’avoir un travail maintenant. Ma principale préoccupation après Corrie était que je sois transtypé ou non.

« J’ai eu la chance jusqu’à présent que tout ce qu’on m’a offert ait été différent de Sinead. Je ne les aurais pas fait s’ils ne l’étaient pas parce que j’essaie de prouver aux gens que ce n’est pas une taille unique. Je n’ai jamais eu de plan. Je voulais juste faire des choses différentes pour me mettre au défi.

Katie, de Rochdale, est célibataire depuis trois ans et la pandémie a mis un frein à sa quête de l’amour.

Elle a essayé les applications de rencontres Raya et Tinder, mais n’est pas fan. Elle a également déclaré qu’elle ne serait pas tentée de créer un compte OnlyFans, où les créateurs de contenu publient souvent des images révélatrices et obtiennent de l’argent des abonnés.

Rex

L’actrice a quitté Corrie après une histoire captivante sur le cancer du col de l’utérus[/caption]

Katie a ajouté: «J’ai du mal à rencontrer des hommes de toute façon, donc avec une pandémie et une distanciation sociale, je suis crevée. Je suis sur Raya, mais ça ne le fait tout simplement pas pour moi parce que je veux rencontrer quelqu’un face à face et avoir cette chimie.

Les gens se glissent tout le temps dans mes DM, mais je ne réponds pas parce que je ne sais pas ce qui leur passe par la tête ou quelles sont leurs intentions.

« À certains égards, j’aimerais ne pas être à la télévision pour cette partie de ma vie. Je pourrais entrer dans un bar et savoir si quelqu’un me regarde et m’aime pour moi, pas seulement parce que je suis à la télé.

« On m’envoie des photos sales tout le temps, mais c’est comme . . . non, bloquer, supprimer. Chacun son truc, mais je ne comprends pas. Je sais que beaucoup de gens ont des comptes OnlyFans maintenant et, honnêtement, ils gagnent beaucoup d’argent.

Instagram

Katie admet qu’elle a du mal à rencontrer des hommes[/caption]





«Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je ne me sentirais pas bien, et je pense que je serais nul de toute façon. Même quand je suis en couple, je ne prends jamais ce genre de photos. Je ne jugerais personne pour l’avoir fait.

Katie a ajouté: «J’espère juste que nous ne serons pas touchés par une autre pandémie afin que je puisse réellement sortir et rencontrer quelqu’un.

« Je ne suis pas désespérée pour un homme, mais ce serait un bon bonus, n’est-ce pas ? »