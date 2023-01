L’ex-star de Corrie, Georgia May Foote, demande de l’aide aux fans pour “l’agonie de tout le corps” alors qu’elle révèle une bataille pour la santé

GEORGIA MAY FOOTE a été inondée de soutien par les fans après avoir révélé qu’elle se réveillait “à l’agonie” tous les jours.

L’ex-star de Coronation Street a demandé de l’aide à ses abonnés Instagram après être tombée malade et fatiguée de se réveiller dans la douleur.

Instagram/georgiamay112

L’actrice a partagé qu’elle se réveillait avec douleur tous les jours[/caption] Instagram/georgiamay112

Georgia craint que cela ne soit lié à son SOPK[/caption]

Dans un selfie pris depuis son lit, la star de 31 ans a écrit : « Quelqu’un d’autre se réveille-t-il chaque matin avec tout son corps à l’agonie ? Est-ce normal à près de 32 ans ?

“Honnêtement, je craque et mes os me font mal à chaque fois que je me réveille, c’est tellement douloureux.”

Heureusement, il semble qu’elle soit loin d’être la seule dans ce cas et a rapidement été soutenue par des fans qui ont été confrontés à la même chose.

Dans une seconde vidéo prise depuis sa voiture, elle a déclaré : « Salut tout le monde ! Je ne peux pas croire combien de personnes m’ont envoyé un message disant cela aussi.

« Je ne pense pas que ce temps froid aide, ou que le chauffage soit allumé. J’ai un très bon matelas, nous avons dépensé une fortune pour un nouveau matelas qui nous convenait mieux. Je prends de la vitamine D donc je ne pense pas que ce soit une carence.

Georgia a ensuite expliqué ce dont elle craignait que cela puisse être des symptômes et a déclaré: «Je pense que c’est probablement lié au SOPK [polycystic ovary syndrome] que j’ai, mais l’arthrite inflammatoire est présente dans ma famille, donc je vais peut-être emprunter la même voie.

« Mais ouais, je pense que c’est juste une de ces choses, les gars ? Je vieillis, je deviens très vieux ! Corps douloureux pour correspondre aux cheveux gris que je continue de trouver », a-t-elle déclaré.

“Non, je pense que beaucoup de gens ont suggéré de faire de l’acupuncture ou d’aller chez un chiropraticien, et j’ai toujours l’impression que mon dos a besoin d’être cassé.

“Mais j’espère que ça aide. C’est les réponses que j’ai eu les gars. Ça fait mal quand même, idiot ? »

Plus tard, elle a plaisanté en disant que c’était peut-être parce qu’elle était une «fainéante», mais qu’elle demanderait l’aide d’un médecin pour être très prudente.

Instagram