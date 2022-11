L’ex-star de Chelsea révèle des remords d’attaque de chat

Kurt Zouma a dit qu’il se sentait “très, vraiment désolé” d’avoir attaqué son animal de compagnie

L’ancien défenseur de Chelsea et de la France, Kurt Zouma, a révélé ce qu’il ressentait après la diffusion d’images d’un incident de coups de pied de chat plus tôt cette année, qui lui avait ordonné d’effectuer 180 heures de travaux d’intérêt général.

La star de West Ham s’est également vu interdire de garder des chats comme animaux de compagnie pendant cinq ans, après avoir admis avoir donné des coups de pied et giflé son chat.

Il a également été condamné à une amende par son club pour l’incident et a évoqué la controverse dans une interview sur son site Internet, publiée vendredi.

« Cela a été une période difficile pour moi et ma famille. Évidemment, j’ai fait quelque chose de très mal et je m’excuse encore pour ce que j’ai fait. Je sais que c’était très difficile pour les gens de regarder et de voir ça et évidemment je suis très, vraiment désolé. dit Zouma.

“J’ai de grands remords à ce sujet et maintenant j’essaie de passer à autre chose avec ma famille et de regarder vers l’avenir. J’ai appris de ça, c’est la chose la plus importante, je dirais. Évidemment, j’ai eu le soutien de beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui m’ont aidé à rester concentré sur le football et j’essaie de rester heureux.

“Le club a été incroyable avec moi, le le soutien que j’ai reçu de mes coéquipiers, du staff et de tout le monde au club, et même des fans, a été irréel, et ils m’ont aidé à rester concentré sur le jeu, à essayer de faire de mon mieux sur le terrain tout le temps et, évidemment, je ne les remercierai jamais assez pour ce qu’ils ont fait. Ce club est comme ma famille », il ajouta.

L’abus de l’animal par Zouma a été révélé après que son frère Yoan a filmé l’attaque et l’a téléchargée sur le réseau social Snapchat en février.

Le clip montrait Zouma donnant des coups de pied et giflant son chat dans sa maison. Au Thames Magistrates ‘Court, Zouma a plaidé coupable à deux chefs d’accusation d’avoir causé des souffrances inutiles à un animal protégé en vertu de la loi sur la protection des animaux.

Yoan Zouma a admis un chef d’accusation d’avoir aidé, encouragé, conseillé ou incité son frère aîné à commettre une infraction, et a dû effectuer 140 heures de travaux d’intérêt général.

Kurt Zouma a été condamné à payer 9 000 £ (10 000 $) de frais de justice, et après que West Ham lui eut infligé une amende, le club de Premier League a ordonné au Français de faire des dons à neuf associations caritatives britanniques et étrangères de protection des animaux.

Autorisé à continuer à jouer malgré la dispute, Zouma a débuté les 12 matches de championnat de West Ham cette saison et devrait jouer à domicile contre Crystal Palace dimanche.