L’ex-star de Chelsea révèle ce que Koulibaly apportera au club

L’ancien joueur et entraîneur de Chelsea, Roberto Di Matteo, a parlé de ce que Kalidou Koulibaly apportera à Chelsea.

Koulibaly a été signé pour un montant estimé à près de 40 millions d’euros, ce qui est une somme considérable étant donné qu’il a déjà 31 ans.

Cependant, Chelsea avait désespérément besoin d’une certaine qualité à l’arrière avant la nouvelle saison après les départs d’Andreas Christensen et d’Antonio Rudiger.

Et Koulibaly, qui a dominé la Serie A pendant de nombreuses années, est sûr d’apporter cela à cette équipe de Chelsea.

Maintenant, dans une récente interview, l’ancien homme de Chelsea, Roberto Di Matteo, a parlé de ce que Koulibaly apportera à Chelsea :

“C’est un joueur de haut niveau. Il apportera le physique, dont vous avez besoin en Premier League, mais il a aussi beaucoup de capacités techniques et il a la conscience tactique que vous voyez des équipes italiennes en Serie A », a déclaré Di Matteo.

Di Matteo sur Koulibaly : « C’est un joueur de haut niveau. Il apportera le physique, dont vous avez besoin en Premier League, mais il a aussi beaucoup de capacités techniques et il a la conscience tactique que vous voyez des équipes italiennes en Serie A.” — Vince™ (@Blue_Footy) 25 juillet 2022

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

L’ancien joueur a également salué l’arrivée de Raheem Sterling au Bridge : « Koulibaly et Sterling et deux recrues brillantes. Je pense qu’ils vont être très importants pour l’équipe cette saison et pour l’avenir.

“Ce sont deux joueurs qui, je pense, auront un grand impact au club et je suis sûr que l’entraîneur les connaît très bien en ce qui concerne la façon dont il veut les utiliser.

“Je pense qu’ils apporteront beaucoup de qualité à l’équipe, c’est sûr.”

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23