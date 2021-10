L’ex-star de Chelsea Diego Costa a perquisitionné son domicile dans le cadre d’une enquête sur un programme de blanchiment d’argent de masse – rapports

Exerçant maintenant son métier aux dirigeants brésiliens de la Serie A, l’Atletico Mineiro, Costa intéresserait la police de son État d’origine, Sergipe, à environ 1 000 milles au nord-est de Belo Horizonte.

Dans le cadre de « Opération Distraction », la police fédérale y a enquêté sur une entreprise criminelle qui aurait blanchi de l’argent, commis une fraude en matière de change et exploité des jeux de hasard avec un site Web de jeux d’argent, Esportenet, à l’avant-garde.

La police a confirmé que « dans la première phase de l’opération, qui a commencé le 3 mars de cette année, des documents et du matériel électronique ont été saisis qui ont permis d’approfondir l’enquête et un montant de 13 129 217,00 R$ (2,4 millions de dollars) en espèces a été saisi.

« Sur la base des preuves recueillies », ça a continué, « il a été possible d’identifier d’autres plateformes de paris utilisées par le groupe et des sociétés individuelles et personnes morales pour des allégations de blanchiment d’argent et de fraude de change.

« La participation de bureaux de change qui aident l’organisation criminelle à commettre une fraude présumée sur le change a été vérifiée, ainsi que la participation d’un joueur de football qui serait le financier du stratagème criminel. » a ajouté la police.

L’équipe juridique de l’attaquant a nié les accusations après que sa maison était l’une des adresses où la police de Sergipe aurait comparu avec des mandats de perquisition cette semaine.

L’opération Distraction est en cours depuis le début de l’année, quelques mois avant que l’Atlético et Costa ne concluent leurs négociations pour son adhésion en août.

Pour cela, le club, connu sous le nom de Galo, prend ses distances avec le scandale mais a en tout état de cause désigné un avocat pénaliste pour éviter de prendre des risques et suivre l’affaire.

« Les faits rapportés ne concernent pas le Club ; ils n’étaient pas de notoriété publique, ni (la connaissance de) l’institution (car ce sont des enquêtes) ; et ils sont antérieurs à l’arrivée de l’athlète à l’Atlético », une déclaration lue.

« Néanmoins, l’Atlético se renseigne sur ce qui peut éventuellement arriver pour donner, si c’est dans l’intérêt de l’athlète, tout le soutien qui est nécessaire. »

Le géant des médias nationaux globoesporte a également réussi à contacter l’un des membres de l’équipe juridique de Costa, qui a protesté que son client est innocent et se présentera volontairement à la police fédérale pour témoigner.

Aurelio Belem a admis que le domicile de Costa à Sergipe avait été perquisitionné, mais a ajouté que rien n’avait été saisi pour tenter d’exonérer l’ancien international espagnol.

« Absolument rien n’a été saisi », a souligné Belem. « Et ça n’aurait pas pu être différent, [because] après tout, le joueur n’a aucun lien avec un quelconque stratagème criminel qui pourrait être suggéré.

« Nous avons longuement discuté avec le joueur aujourd’hui. Il se présentera spontanément au PF pour apporter les éclaircissements nécessaires », a-t-il ajouté. Belém a conclu.

Ce n’est pas la première fois que Costa a des démêlés avec la justice.

En juin de l’année dernière, il a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 580 000 $ en Espagne pour une fraude aux droits d’image de plusieurs millions de dollars.