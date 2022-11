L’ex Sophie de la star de Johnathan, marié à First Sight, rompt le silence alors que sa nouvelle romance choc est révélée

MARIÉ At First Sight La star britannique Sophie a finalement rompu son silence après que son ex Jonathan a révélé sa nouvelle romance.

La star de la télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour réagir aux nouvelles, republiant les nouvelles de la nouvelle romance avec un emoji haussant les épaules.

Jonathan a été vu avec l’ancienne candidate du MAFS Amy Christophers[/caption]

Les fans de MAFS UK étaient sûrs que Sophie et Jonathan allaient tenir la distance car ils étaient désignés comme favoris pour durer l’émission télévisée.

Cependant, dans les scènes de choc de l’épisode des retrouvailles, il a été révélé que le couple s’était séparé peu de temps après que leurs dernières scènes aient été diffusées sur les écrans.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé que Jonathan était déjà passé à autre chose car il a été aperçu main dans la main avec la co-star Amy Christophers.

Lui et sa nouvelle flamme ont profité d’une soirée commune avec les stars du MAFS UK Matt Murray et Marilyse Corrigan, et ont semblé très proches.

Maintenant, Sophie a rompu son silence – et a profité de ses histoires Instagram pour révéler qu’elle n’était pas dérangée par la nouvelle choc.

Partageant une histoire republiée sur le drame relationnel, elle a simplement réagi avec un emoji haussant les épaules alors qu’elle déviait ses partisans vers sa récente soirée glamour.

Sophie et Jonathan ont été vus pour la dernière fois en train de se battre à l’écran dans un cœur à cœur honnête qui s’est terminé par leur accord sur le fait qu’ils sont deux “personnes très différentes”.

Tout a commencé quand ils ont commencé à se chamailler lors du dîner de retrouvailles pour la dernière série de Married At First Sight UK.





“Vous parlez de mieux vous comprendre, et j’ai vraiment l’impression d’avoir essayé de le faire tout ce temps, mais ensuite vous m’énervez constamment”, a-t-elle dit à son ancien mari.

Jonathan a riposté: «Je le dis en plaisantant cependant, des choses que vous prenez comme offensantes et sérieuses. Je passe 90% de mon temps à p ** stake et ce n’est même pas une attaque contre vous en tant que personne.

Exaspérée, Sophie a alors dit qu’il n’y avait “aucun intérêt” à avoir la conversation, ce qui a incité Jonathan à répliquer : “Non, il n’y en a pas parce que vous prenez tout au pied de la lettre, mot pour mot et sans aucun contexte.”

“Mais c’est la façon dont vous dites les choses, et vous le dites comme vous le pensez”, a ensuite répliqué Sophie, qualifiant Jonathan de “tellement défensif”.

Jonathan a conclu la dispute en colère: “Voilà, nous ne sommes que deux personnes très différentes…

Reconnaissant que les choses ne vont pas bien, Sophie a déclaré: “Vous ne voulez rien comprendre à propos de vous-même.”